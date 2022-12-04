من هو الإعلامي الراحل مفيد فوزي؟

رحل عن عالمنا اليوم الأحد، الإعلامي المصري مفيد فوزي بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلن البرلماني مصطفى بكري.

وتعرض الإعلامي الراحل مفيد فوزي، قبل نحو 10 أيام، لانتكاسة في حالته الصحية، بعد إجراء عملية جراحية عبارة عن "منظار" في القنوات المرارية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

الراحل مفيد فوزي سعد من مواليد 19 يونيو عام 1933 م، بمحافظة بني سويف، وهو إعلامي مصري لقب بـ"المحاور".

تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.

تزوج فوزي من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.