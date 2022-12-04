من هو الإعلامي الراحل مفيد فوزي؟
رحل عن عالمنا اليوم الأحد، الإعلامي المصري مفيد فوزي بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلن البرلماني مصطفى بكري.
وتعرض الإعلامي الراحل مفيد فوزي، قبل نحو 10 أيام، لانتكاسة في حالته الصحية، بعد إجراء عملية جراحية عبارة عن "منظار" في القنوات المرارية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.
الراحل مفيد فوزي سعد من مواليد 19 يونيو عام 1933 م، بمحافظة بني سويف، وهو إعلامي مصري لقب بـ"المحاور".
تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.
تزوج فوزي من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.
وأثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية.
ويعد أول من قدم فكرة "تلفزة الصحافة" أو "تصحيف التلفزيون"، وسار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التلفزيونية على شاشة التلفزيون المصري.
وتتلمذ مفيد على يد رائد الاستنارة أحمد بهاء الدين في بداية مشواره الصحفي بمجلة "صباح الخير". كما تدرب في بداياته الصحفية بجريدة "روز اليوسف"، ثم عين محررا بمجلة صباح الخير عام 1957، ثم رئيساً لتحرير نفس المجلة لمدة 8 سنوات على التوالي.
ساهم مفيد فوزي في إعداد الكثير من البرامج الإذاعية، وأهمها "فوازير رمضان" مع آمال فهمي لمدة 10 سنوات، "أوافق.. أمتنع" تقديم سناء منصور، "فنجان شاي" تقديم سامية صادق.
كما قدم الراحل حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، منها "ضيف في ليلة صيف، خواطر على الهوا في برنامج ألوان مع مديحة نجيب، أين هم الآن، نجوم الشر".
وأعدّ فوزي أيضاً الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية في الأردن والإمارات وقطر، مثل "آباء السينما، أمهات السينما، ديون لا تسدد، الفنان والإنسان، أدب في أدب، موضوع للتأمل، الضحك فن، الوجه الآخر، أبي من المشاهير، أمس واليوم".
وكلها حلقات إذاعية من 30 حلقة تم تسجيلها مع كبار الفنانين في مصر والعالم العربي، أهمهم أمينة رزق، ويوسف وهبي.
وساهم في إعداد العديد من البرامج التلفزيونية، وأهمها "نص ساعة من وقتك" مع سميرة الكيلاني، "نجمك المفضل" مع ليلى رستم، "عزيزي المشاهد" مع أماني ناشد، "تحت الشمس" مع سلوى حجازي، "الغرفة المضيئة" مع لبنى عبد العزيز، "النادي الدولي" مع سمير صبري.
وحاور الإعلامي الراحل رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات.
أهم مؤلفاته
ألف الراحل مفيد فوزي العديد من الكتب، من بينها "كندا حلم المهاجرين"، الناشر دار المعارف، "جواز سفر إنسان رحلات صحفية"، نادية عابد «مجموعة مقالات»، حوار مع سعاد الصباح، الناشر الهيئة العامة المصرية للكتاب، أطول قصيدة اعتراف مع نزار قباني، هيكل الآخر، أسماء لامعة، رومانسيات في زمن الجفاف.
كما قدم "صديقي الموعود بالعذاب والنجاح" عن قصة حياة العندليب، الغالي بطرس غالي، كلام مفيد، هؤلاء حاورتهم، جزءان في الأدب والفن، نصيبي من الحياة «مذكرات» عام 2013.