عمرو دياب لن يقيم حفل زفاف لابنته نور
تتمتع الفنانة المصرية شيرين رضا، بشخصية جريئة، فهي لا تمانع الحديث بصراحة تامة في كل ما يخص عائلتها وحياتها المهنية.
ومؤخرا في مقابلة لها مع برنامج ET بالعربي، الذي يهتم بحياة المشاهير وأخبارهم، قالت الفنانة المصرية شيرين رضا، إنها لا تنوي إقامة حفل زفاف لابنتها "نور" من زوجها السابق الفنان عمرو دياب، والتي أعلنت خطوبتها من شاب بريطاني العام الماضي.
"كل واحد حر"
وفي التفاصيل قالت شيرين رضا لن تدعو أشخاصا لم تقابلهم من سنة أو سنتين بحجة الواجب، كما أن مصاريف حفل الزفاف ستكون باهظة للغاية، ومن الأفضل لابنتها الاستمتاع بالسفر بدلا من إقامة حفل فاره.
وعلقت شيرين: "كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه وهي وأنا متربتش كده، دي أفكار شخصية وعقول أنا بشوف أن الحفلة الكبيرة فلوسها كتير أوي ليه هما ميستمتعوش بالحاجات دي أفضل يسافروا بيها، ليه فستان الفرح والقاعة والمصاريف الكتير دي، كل دا علشان ليلة واحدة".
وأضافت الفنانة المصرية: "المهم إن هي وجوزها وأهله وأهلها يفرحوا مش نعزم ناس شفناهم السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها علشان ميزعلوش ويجوا وينتقدونا دا مش هيحصل أبدا".
وعن نفسها قالت شيرين إنها لم ترتدِ فستان زفاف عند زواجها من عمرو دياب بل ارتده في التمثيل فقط، فهما لا يؤمنان بالأمور الشكلية.
يذكر أن نور عمرو دياب، هي الابنة الكبرى للهضبة، درست وعاشت في المملكة المتحدة، وعادة ما تتصرف نور بشكل تلقائي أمام الكاميرا، مما عرضها عدة مرات للانتقاد من الجمهور العريض الذي يتابعها.
وكشفت شيرين رضا قبل فترة أن ابنتها نور مصابة بنوع طفيف من مرض التوحد.