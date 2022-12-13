عمرو دياب لن يقيم حفل زفاف لابنته نور

تتمتع الفنانة المصرية شيرين رضا، بشخصية جريئة، فهي لا تمانع الحديث بصراحة تامة في كل ما يخص عائلتها وحياتها المهنية.

ومؤخرا في مقابلة لها مع برنامج ET بالعربي، الذي يهتم بحياة المشاهير وأخبارهم، قالت الفنانة المصرية شيرين رضا، إنها لا تنوي إقامة حفل زفاف لابنتها "نور" من زوجها السابق الفنان عمرو دياب، والتي أعلنت خطوبتها من شاب بريطاني العام الماضي.