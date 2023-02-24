ما حقيقة إنتاج فيلم عن "أبو لؤلؤة المجوسي" رداً على "معاوية"؟

لم يطل الزمن على الجدل الذي أثاره إعلان قناة "إم بي سي" عن البدء بتصوير مسلسل معاوية بن أبي سفيان، حتى ظهر إعلان على قناة "الشعائر" العراقية عن فيلم "شجاعة أبو لؤلؤة"، وتأكيدها على أنه سيكون "أكبر إنتاج درامي إسلامي تاريخي لهذا العام".

وشجاعة أبو لؤلؤة، هو قاتل الصحابي عمر بن الخطاب، ومعروف بـ "أبو لؤلؤة المجوسي".

ومسلسل معاوية بن سفيان من تأليف الصحفي خالد صلاح، والمخرج طارق العريان في أول تجاربه الدرامية، وتمثيل لجين إسماعيل بشخصية معاوية، وكل من الفنانات أسماء جلال، وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحة في شخصيات زوجات معاوية، في حين يجسد الفنان الأردني إياد نصار شخصية علي بن أبي طالب، وتجسد الفنانة سهير بن عمارة شخصية هند بنت عتبة والدة معاوية.

ويكون تصوير العمل في استديوهات "كارتاغو فيلم" بمدينة الحمامات في تونس، إلى جانب بعض المشاهد في شمال تونس وجنوبها.

إلا أنه من غير المعروف إلى حد الآن من سيكتب سيناريو فيلم "شجاعة أبو لؤلؤة"، ولا مَن سيخرجه، ولا مَن سيكون على قائمة أبطاله.

ولم تذكر قناة "الشعائر" في إعلانها سوى أن الفيلم سيشارك فيه عدد كبير من الممثلين والفنانين من العراق وسوريا ولبنان وإيران، من دون أي معلومات أخرى.