روعة ياسين: تعلمت الرقص من النوادي الليلية

وعودة لمسلسل "مربى العز" ووفقا لموقع "فوشيا"، بينت الفنانة السورية أنها كانت شريكة دائمة فيه مع الفنانة أمل عرفة، ما دفعها لمحاولة تعزيز مساحة دورها في المسلسل لأن شخصية عرفة كانت مسيطرة وتتكلم بشكل مبالغ فيه، ما فرض عليها أن تكون شخصية أقل حديثا وأكثر استماعا.

وبينت خلال لقاء لها مع برنامج "المختار" أنها اعتمدت في مسلسل "العربجي" على مشاهدها مع الفنان باسم ياخور، حيث تحدث معها للظهور بثنائية جيدة ومؤثرة، استطاعت خلالها الدخول إلى قلوب جمهورها، الذي شاركها رأيه في كل حلقة.

النوادي الليلية

وتحدثت ياسين عن المخرجة رشا شربتجي وفضلها عليها بمسيرتها الفنية، وأكدت أنها رفضت في البداية تقديم شخصية "الراقصة" في "تخت شرقي" عدة مرات متتالية، بسبب خوفها من الانتقادات، لكن إصرار شربتجي عليها جعلها تشارك بسبب إيمانها بنظرتها.

وأضافت ياسين أنها ذهبت إلى النوادي الليلية بغية تعلم الرقص لخدمة مشاهدها في المسلسل، كما تابعت فيديوهات عديدة، لتحترف الرقص.