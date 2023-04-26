أحمد فهمي يعلن عن جزء ثان من فيلم "كده رضا"

أعلن مؤلف فيلم "كده رضا"، أحمد فهمي، عن استعداده لإطلاق الجزء الثاني من العمل، الذي عرض لأول مرة في عام 2007.

وقال فهمي في تصريحات إعلامية خلال استضافته مع إيمان الحصري، إن مشروع إطلاق جزء ثان من الفيلم قائم، ويتم العمل عليه.

وأضاف أن بطل الفيلم، الفنان أحمد حلمي، كان قد تواصل معه، وطلب منه أن يكتب جزءا ثانيا منه، بسبب الأصداء الإيجابية الواسعة التي حصدها، إضافة أنه يعتبره سبب نجاحه وفاتحة خير عليه، وفقا لتعبيره.

وأوضح أنه رفض الأمر في البداية بسبب المشاغل وضيق الوقت، لكن حلمي أصر على أن يكون هو كاتب الجزء الثاني.

وسبق أن صرح حلمي عن وجود جزء ثان من الفيلم في رد على إحدى متابعاته، التي طالبته بجزء ثاني، ليؤكد لها أنه "جار العمل بالفعل على ذلك".

يذكر أن "كده رضا" فيلم كوميدي جرى عرضه عام 2007، من إخراج أحمد نادر جلال، وسيناريو أحمد فهمي، وبطولة احمد حلمي، ومنة شلبي، ولطفي لبيب، وخالد الصاوي.

وحصد الفيلم جائزتين من جوائز أوسكار السينما المصرية بدورته الـ29.

وتدور أحداثه حول ثلاثة توائم توفيت أمهم، وبقوا مع والدهم النصاب الذي ترك النصب والاحتيال بناء على وصية زوجته، وأخرج لأطفاله الثلاثة أوراقا رسمية لشخص واحد خوفا من الحسد وحرصا على توفير مصاريف دراستهم.