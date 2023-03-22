بلقيس فتحي.. سفيرة دار "فالنتينو" في الشرق الأوسط
أعلنت دار "فالنتينو" الشهيرة للأزياء والموضة عن تعيين الفنانة اليمنية بلقيس فتحي سفيرة لها في الشرق الأوسط.
وأوضحت "فالنتينو" في منشور لها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستغرام" أن اختيارها الفنانة بلقيس جاء لما تتمتع به من شخصية أنثوية جريئة ومتمردة تجسد قيمة الدار في التنوع والتفرد في التعبير عن النفس.
بدورها، أعلنت الفنانة اليمنية من خلال نشرها عددا من الصور عبر حسابها في "انستغرام" وهي ترتدي فساتين من مجموعة "فالنتينو" لربيع وصيف 2023 للملابس الجاهزة، أنها ستكون سفيرة لدار الأزياء الشهيرة.
وعلقت على اختيارها من قبل "فالنتينو" بالقول: "يسعدني أن أعلن لكم بأني سفيرة @maisonvalentino في الشرق الاوسط، هذه الشراكة تعني انضمامي لمجتمع أشاركه ذات القيم، ومع كل قطعة فالنتينو ارتديها اشعر بالحرية والحب اللا مشروط مع نفسي".