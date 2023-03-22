بلقيس فتحي.. سفيرة دار "فالنتينو" في الشرق الأوسط

بدورها، أعلنت الفنانة اليمنية من خلال نشرها عددا من الصور عبر حسابها في "انستغرام" وهي ترتدي فساتين من مجموعة "فالنتينو" لربيع وصيف 2023 للملابس الجاهزة، أنها ستكون سفيرة لدار الأزياء الشهيرة.

وعلقت على اختيارها من قبل "فالنتينو" بالقول: "يسعدني أن أعلن لكم بأني سفيرة @maisonvalentino في الشرق الاوسط، هذه الشراكة تعني انضمامي لمجتمع أشاركه ذات القيم، ومع كل قطعة فالنتينو ارتديها اشعر بالحرية والحب اللا مشروط مع نفسي".