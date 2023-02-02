المغرب.. مهرجان "موازين" يعود ابتداء من العام 2024

ويعد مهرجان موازين – إيقاعات العالم، الذي تأسس سنة 2001، موعدا هاما بالنسبة لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب، ويعتبر أحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم.

ويقترح موازين، الذي ينظم سنويا على مدى تسعة أيام، برمجة أغنية تجمع بين أكبر نجوم الموسيقى العالمية والعربية، ويجعل من مدينتي الرباط وسلا مسرحا لملتقيات متميزة بين الجمهور وتشكيلة من الفنانين المرموقين.

وباستقطابه لحوالي 3 ملايين من الجمهور خلال نسخته الأخيرة في عام 2018 – يضيف البيان - يكون المهرجان قد حطم كل الأرقام القياسية، مكرسا بالتالي مكانته كحدث موسيقي عالمي يقدم تعبيرا قويا عن قيم الانفتاح والتسامح التي تعتز بها المملكة.

ووفق المصدر ذاته، "يخصص موازين أيضا أزيد من نصف برمجته لمواهب الساحة الفنية الوطنية، كما يتيح المهرجان ولوجا مجانيا لـ 90% من حفلاته، جاعلا من ولوجية الجمهور مهمة أساسية".