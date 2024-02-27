FBI يشكك في رواية بالدوين حول حادثة موقع فيلم "راست"‎

شكك خبير بالأسلحة النارية في مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي"، الاثنين، برواية الممثل أليك بالدوين حول حادثة إطلاق النار بموقع تصوير فيلم "راست" وراح ضحيتها مصورة الفيلم.

وقال الخبير برايس زيجلر في شهادته، إن "المسدس الذي كان بحوزة الممثل أليك بالدوين، عندما خرجت منه رصاصة حية قتلت المصورة السينمائية هالينا هتشينز عام 2021، ما كان ليطلق النار وهو في حالة الاستعداد، لو لم يضغط بالدوين على الزناد".

وبحسب "رويترز"، تتناقض شهادة هانا جوتيريز مسؤولة الأسلحة بالفيلم مع شهادة بالدوين الأولية بعد الحادث الذي أسفر أيضاً عن إصابة المخرج جويل سوزا.

وكان بالدوين قد شهد بأنه هيأ السلاح لإطلاق النار، لكنه لم يضغط على الزناد، ويقول محامو جوتيريز إنه يجري التضحية بها من أجل تغطية فشل بالدوين في اتباع القواعد الأساسية لسلامة الأسلحة النارية.

وأفاد الخبير بأنه "ما كان السلاح سيطلق النار بدون سحب الزناد وهو في وضع الإطلاق".

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة ABC في ديسمبر/ كانون الأول 2021، نفى بالدوين مسؤوليته عن إطلاق النار موضحاً أن "مهمة جوتيريز وآخرين هي ضمان سلامة الأسلحة النارية وعدم استخدام الذخيرة الحية في موقع التصوير".

ولم يتم بعد تحديد موعد لمحاكمة بالدوين الذي يواجه تهمة القتل غير العمد.