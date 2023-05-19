مروة عبدالمنعم باكية: أنفق على أبنائي بـ"رحمة الله".. وتامر حسني تخلى عني

كشفت الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم بشكل مؤثر عن محنة تعرضت لها في حياتها، وتسببت في ابتعادها عن الفن فترة طويلة.

وأكدت، وهي باكية، أنها طوال هذه السنوات كانت تنفق على أبنائها، لكن دون أن تعرف كيف، لافتة إلى أن الشخص الوحيد الذي ساندها هو "نفسها" بعد الله سبحانه وتعالى.