بعد التشاجر واتهامها بالخيانة.. سعد الصغير يعود لبرلنتي عامر

وفي 16 ديسمبر الماضي، تشاجر سعد الصغير وبرلنتي عامر بالأيدي؛ ما أدى إلى إصابته والتقدم ببلاغ ضدها يتهمها بالاعتداء عليه وسرقته، ليتبادل الثنائي الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمحاضر الرسمية، وصلت لاتهام المطرب لزوجته بالخيانة.

وظهر سعد الصغير في مقطع فيديو قصير، اليوم الخميس، نشره من حساب برلنتي عامر على "فيسبوك"، في حوار أجراه مع زوجته الثانية التي ظهرت بصوتها، أكد أن ما حدث كان سوء فهم، وأن اتهامه لها بإجراء محادثات مخلة كان في غير محله، بعدما اكتشف أن تلك المحادثات كانت مع شقيقها بغرض مضايقته.

وأوضح "الصغير" أن برلنتي عامر، تعمدت أن تجعله يرى هذه المحادثات كنوع من الاستفزاز له، بعدما علمت أنه دخل في علاقة تعارف جديدة مع إحدى السيدات.