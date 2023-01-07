نقل جورج وسوف إلى المستشفى بعد سماعه نبأ وفاته نجله

وتوفي وديع نجل الفنان السوري جورج وسوف، يوم الجمعة، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بعد إجرائه عملية جراحية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية كشفت أن "وديع" أجرى جراحة تكميم للمعدة، قبل أسبوع، وعاد إلى المنزل، إلا أنه تعرَّض لمضاعفات خطيرة، مساء الخميس، مما دعا نقله إلى مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، وعلى الفور أمر الأطباء بنقله إلى قسم الرعاية المركزة بسبب حالته الحرجة.