نقل جورج وسوف إلى المستشفى بعد سماعه نبأ وفاته نجله
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن نقل الفنان السوري جورج وسوف إلى المستشفى بعد سماع خبر وفاة نجله وديع قبل قليل، وذلك لإصابتة بانهيار.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الفنان السوري فور علمه بخبر وفاة نجله سقط مغشيا عليه، وبعد إفاقته دخل في حالة انهيار، وتم نقله إلى المستشفى.
من جهته أكد الإعلامي اللبناني عادل ساميا إدخال الفنان جورج وسوف المستشفى بعد سماعه نبأ وفاة نجله وديع.
وقال "ساميا" في تغريدة على صفحته على تويتر ""إدخال سلطان الطرب جورج وسوف إلى الطوارئ في المستشفى بعد تلقيه خبر وفاة نجله وديع جورج وسوف وذلك إثر نوبة أعصاب حادة أصيب بها".
وتوفي وديع نجل الفنان السوري جورج وسوف، يوم الجمعة، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بعد إجرائه عملية جراحية.
وكانت وسائل إعلام لبنانية كشفت أن "وديع" أجرى جراحة تكميم للمعدة، قبل أسبوع، وعاد إلى المنزل، إلا أنه تعرَّض لمضاعفات خطيرة، مساء الخميس، مما دعا نقله إلى مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، وعلى الفور أمر الأطباء بنقله إلى قسم الرعاية المركزة بسبب حالته الحرجة.
وكان عدة فنانين وإعلاميين لبنانيين قد أطلقوا الخميس حملة على تويتر للتبرع للدم لـ"شخص عزيز" لم يكشفوا عن اسمه، من بينهم إليسا والإعلامية منى أبو حمزة والإعلامي نيشان، ليتبين فيما بعد أنه نجل الفنان السوري جورج وسوف.