فهد الحيان يبرر سبب عدم مشاركته في "طاش العودة"
عاود الفنان السعودي فهد الحيان الظهور مجددا لتبرير عدم مشاركته في "طاش العودة"، الذي يعرض حاليا تزامنا مع شهر رمضان على قناة "أم بي سي".
واشتهر الحيان بشكل خاص من خلال شخصيته "هزار"، التي لعبها في معظم أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة "طاش ما طاش".
وقال الحيان في بث مباشر عبر "تيك توك" مع متابعيه، إجابة على سؤال متابع بشأن السبب وراء عدم المشاركة، إنه "كان خائفا من انتقادات الجمهور له إذا عاد إلى شخصيته (هزار) واتهامه بالتكرار".
وأكد أنه "ليس نادما على القرار الذي اتخذه بعدم المشاركة"، معلقا بالقول: "هذا خيرة سبحان الله جه من الله".
وأجاب في معرض حديثه: "بالعكس أنا أقول الحمدلله إن رفضت، لإن لو مثلت بقولون ما عنده إلا هزار".
وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الفنان فهد الحيان للحديث عن سبب عدم مشاركته في "طاش"، إذ سبق أن صرح قبل بدء عرض المسلسل أنه رفض المشاركة بعد اكتشافه أنه لن يشارك سوى بحلقتين اثنتين.
وأضاف حينها أنه طلب من القائمين على العمل زيادة مساحة الدور الخاص به، ووعدوه بذلك لكنهم لم يفوا بوعدهم، ما دفعه للانسحاب.
ويعود "طاش العودة" بنجميه السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان بعد توقفه عن العرض مدة 12 عاما.