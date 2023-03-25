فهد الحيان يبرر سبب عدم مشاركته في "طاش العودة"

عاود الفنان السعودي فهد الحيان الظهور مجددا لتبرير عدم مشاركته في "طاش العودة"، الذي يعرض حاليا تزامنا مع شهر رمضان على قناة "أم بي سي".

واشتهر الحيان بشكل خاص من خلال شخصيته "هزار"، التي لعبها في معظم أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة "طاش ما طاش".

وقال الحيان في بث مباشر عبر "تيك توك" مع متابعيه، إجابة على سؤال متابع بشأن السبب وراء عدم المشاركة، إنه "كان خائفا من انتقادات الجمهور له إذا عاد إلى شخصيته (هزار) واتهامه بالتكرار".