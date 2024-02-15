الأمير هاري تجنّب رؤية "كاميلا" أثناء زيارة والده الملك تشارلز

بعد تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، هرع ابنه الأصغر الأمير هاري إلى المملكة المتحدة ليكون إلى جانبه في مصابه.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية تجنب الأمير هاري رؤية شقيقه وزوجة والده خلال زيارته القصيرة تجنبًا لأي خلافات مع أفراد العائلة المالكة في هذا الوقت الحساس

وقال مصدر مقرب من العائلة الملكية إن الأمير هاري فضل عدم التواجد بالغرفة نفسها مع زوجة أبيه كاميلا، عندما تحدث مع والده بشأن مرضه.

وأِشار المصدر إلى أن عدم تفضيل هاري لقاء زوجة أبيه وشقيقه لا يشكل مفاجأة بالنظر لما كشفه بكتاب السيرة الذاتية الخاص به، والذي أطلقه العام الماضي. إضافة إلى حديثه في مقابلة مع أندرسون كوبر عن مؤامرات كاميلا الشريرة مع الصحافة البريطانية لإصلاح صورتها.

يذكر أن الأمير هاري التقى بوالده لمدة 45 دقيقة فقط، وفقًا لصحيفة الإندبندنت، وعاد إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضى أقل من 24 ساعة في المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من مغادرة الأمير هاري الفورية، أشارت مصادر ملكية إلى أن جهود الأمير هاري لرؤية والده كانت بمثابة علامة جيدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رافق الملك تشارلز زوجته كاميلا إلى لندن، حيث يعتقد أنه يتلقى العلاج في العيادات الخارجية.