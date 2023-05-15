صورتان تحسمان جدل الخلاف بين إليسا وأصالة في الكويت

ردت كل من الفنانة اللبنانية إليسا والسورية أصالة نصري على شائعات الخلاف التي لاحقتهما خلال مشاركتهما في حفل فني بالكويت.

وقالت إليسا في مقابلة متلفزة إنها تحب إصالة وأنها تتمنى أن يجمعهما حفل فني قريباً، بينما انتشرت صورتان لهما من كواليس الحفل الفني توثق لقاءهما الودي الخالي من الخلافات.

وكشفت إليسا عن إصدارها ألبوماً غنائياً جديداً بعد تعاقدها مع شركة إنتاج جديدة بديلة شركة "وتري" التي تعاملت معها خلال الفترة الأخيرة.