بعد عودتها للسعودية.. وسام السويلمي تعلن ارتباطها وتتجه لاعتزال "السوشال ميديا"

أعلنت المشهورة السعودية وسام السويلمي، بشكل غير مباشر، عن ارتباطها من أحد الأشخاص دون أن تكشف عن هويته.

واكتفت السويلمي – والتي حظيت بشهرة واسعة في المملكة بعد أن كانت لاجئة في ألمانيا وأبدت رغبتها في العودة لبلادها - بنشر صور للشاب الذي أخفت ملامحه، وأرفقت مع الصورة إشارة حب (قلب) وخاتم زواج.