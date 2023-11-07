نقابة ممثلي هوليوود ترفض العرض "النهائي" لإنهاء الإضراب

أعلنت النقابة التي تمثل الممثلين المضربين في هوليوود الاثنين عدم موافقتها على "العرض الأخير والأفضل والنهائي" الذي قدّمته الاستوديوهات خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لإنهاء الإضراب الذي يشلّ القطاع السينمائي الأمريكي منذ أشهر.

ويدرس المفاوضون عن نقابة ممثلي الشاشة (ساغ- أفترا) الاقتراح منذ السبت، والذي تسعى من خلاله الاستوديوهات إلى إنهاء الإضراب، الذي يوقف عجلة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي منذ أربعة أشهر.

وفي بيان موجه لأعضاء النقابة نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين، قالت اللجنة إنها عازمة على إنهاء الإضراب المستمر منذ 116 يومًا "بشكل مسؤول"، لكنها لم تجد بعد أرضية مشتركة مع الهيئة التي تمثل شركات الإنتاج العملاقة ديزني ونتفليكس ووارنر براذرز ويونيفرسال وباراماونت وسوني.

وجاء في البيان "هناك بنود أساسية لم نتفق عليها بعد، بما في ذلك (الذكاء الاصطناعي)"، مضيفًا "سنبقيكم على اطلاع بتطورات الأحداث".