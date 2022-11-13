هل الخلافات المادية وراء اعتذار ياسر جلال عن بطولة "ألف ليلة وليلة"؟

كشف مصطفى العوضي منتج مسلسل "ألف ليلة وليلة" أسباب اعتذار الفنان ياسر جلال عن بطولة العمل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، نافيا أن يكون السبب هو خلافات مادية.

وأعلن الفنان ياسر جلال قبل ساعات في بيان صحفي، اعتذاره عن بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة"، مشيرا إلى أنه يتمنى لكل العاملين في المسلسل وللشركة المنتجة كل التوفيق والنجاح".

وقال العوضي في تصريح لـ"إرم نيوز": "الفنان ياسر جلال اعتذر لأسباب خاصة به، والشركة تفهمت الأمر، ونتمنى له النجاح، ولا حقيقة لما تردد حول أن السبب في اعتذاره هو الاختلاف على الأجر المادي الذي سيحصل عليه".

وتابع منتج "ألف ليلة وليلة": "الأجر المادي اتفقنا عليه منذ البداية، وتم توقيع العقد بين الشركة وبين ياسر جلال، لذلك ليس هذا هو السبب".

من جهته، قال الفنان ياسر جلال، إنه اعتذر عن استكمال تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة"، والذي صور منه ما يقرب من أسبوعين قبل توقفه، موضحًا أن أسباب الاعتذار خاصة به ولا يود الحديث عنها، وأن علاقته بالمنتج جيدة ويكن له كل الحب والتقدير.



وأكد جلال أن الاتفاق كان من البداية على تقديم المسلسل لموسم رمضان 2024، وبعد تصوير أسبوعين منه تم التأجيل لأن العمل لن يعرض في رمضان المقبل ولا يزال هناك وقت طويل، وانشغل بتصوير عمل آخر، فقرر الاعتذار عن "ألف ليلة وليلة" لأنه وجد التأجيل ليس في صالحه ولا صالح العمل.



يذكر أن ياسر جلال خاض سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار 3"، وقدم من خلاله شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشارك في البطولة النجوم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا، وإخراج بيتر ميمي.

جدير بالذكر أنه كان قد تردد خلال الأيام الماضية أنباء عن تأجيل عرض المسلسل إلى رمضان 2024، إلا أنه لم يؤكد أحد من فريق عمل المسلسل الخبر.

ومسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد ماهر، شيري عادل، مايان السيد، محمد رياض، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وتحت قيادة المخرج إسلام خيري، وإنتاج شركة أروما وشركة ميديا هب.

يذكر أن الفنان ياسر جلال شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار 3"، حيث جسد شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.