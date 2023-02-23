الفنانة البحرينية مروة خليل تناشد "إنقاذها" من ديونها

ناشدت الفنانة البحرينية مروة خليل، ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل الملك للأعمال الخيرية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الوقوف إلى جانبها في محنتها.

وكشفت الفنانة "خليل" في منشور لها عبر حسابها في "إنستغرام" عن معاناتها من الديون، التي أثقلت كاهلها، على حد وصفها.

وقالت إنها تعجز عن سداد ديونها وإنها سقطت ضحية القضايا والمحاكم، خاصة وأنها ليست صاحبة هذه الديون.