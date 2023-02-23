الفنانة البحرينية مروة خليل تناشد "إنقاذها" من ديونها
ناشدت الفنانة البحرينية مروة خليل، ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل الملك للأعمال الخيرية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الوقوف إلى جانبها في محنتها.
وكشفت الفنانة "خليل" في منشور لها عبر حسابها في "إنستغرام" عن معاناتها من الديون، التي أثقلت كاهلها، على حد وصفها.
وقالت إنها تعجز عن سداد ديونها وإنها سقطت ضحية القضايا والمحاكم، خاصة وأنها ليست صاحبة هذه الديون.
وتأتي مناشدة مروة خليل في أعقاب خلافات سابقة مع طليقها، وهو شخص من خارج الوسط الفني وكان زوجها الثاني.
وتلقت الفنانة البحرينية الدعم من العديد من المشاهير والمتابعين، كما عبرت عن امتنانها لزوجها الحالي مواطنها الفنان فيصل الدوسري، مبينة أنه دعمها في محنتها هذه، في وقت لم تكشف فيه عن المزيد من التفاصيل بشأن مناشدتها بخصوص الديون.
لكن المحامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى كشف تفاصيل عن القضية، دون أن يذكر اسم الفنانة البحرينية صراحة.
وأوضح في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" أن "فنانة منحت توكيلا عاما لزوجها وسلمته نفسها، قبل أن يورطها في 49 قضية مالية على الأقل".
وألمح إلى أن زوجها كان يعنفها ويخونها، لكن الطلاق بينهما وقع لسبب آخر وكان الخلاف على مبلغ بسيط.
وكانت الفنانة مروة خليل قد كشفت عن معاناتها مع زوجها السابق، وتعرضها للتعنيف والضرب من قبله، بعد أن خرجت في مقطع فيديو تؤكد فيه أنه حرمها من أبنائها، وذلك قبل عامين من الآن.
وأكدت في حينها أنها تملك تقارير طبية جراء تعرضها للنزيف الداخلي بسبب عنف طليقها معها، ومن ثم معاناتها معه من حرمانها من أبنائها.
وكان إعلان الفنانة البحرينية طلاقها من زوجها السابق في أيار/ مايو من العام 2021 يتزامن مع عودتها للساحة الفنية بعد انقطاع 11 عاما عنها.
يذكر أن مروة خليل تزوجت ثلاث مرات، الأولى من زميلها آنذاك الممثل حميد مراد، والذي توفي في الـ32 من عمره بعد صراع مع مرض السرطان، لترتبط مجددا بزوجها الثاني، والذي أنجبت منه 3 أبناء، ثم انفصلت عنه بعد إعلانها تعرضها للعنف والإساءة من قبله، لترتبط بعدها بزميلها الممثل فيصل الدوسري.