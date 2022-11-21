شريف الشرقاوي يؤكد طلاقه من نسرين طافش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال الفنانة السورية - الفلسطينية نسرين طافش عن زوجها مدرب الطاقة المصري شريف الشرقاوي بعد شهرين من ارتباطهما الرسمي.

البداية كانت مع حذف نسرين الصور التي جمعتها بالشرقاوي من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لاحقا عادت الصور للظهور مرة أخرى، ونفى الشرقاوي وقتها خبر انفصالهما.

مؤخرا، أكد الشرقاوي بنفسه خبر انفصاله عن نسرين طافش، من خلال رده على إحدى المتابعات التي وجهت لها سؤالا قالت فيه: "فين نسرين، اتطلقتوا؟"، ليرد عليها الشرقاوي: "تم الطلاق بسلام وأنا احترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر، المهم هو السلام والاحترام".