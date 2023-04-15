خالد القيش: "مربى العز" عمل خاص وفريد من نوعه

قال الفنان السوري خالد القيش، إن مشاركته في مسلسل "مربى العز" أظهرته بطريقة مميزة ومختلفة عن مسيرته الفنية.

ووصف الفنان السوري "مربى العز" بأنه عمل خاص وفريد من نوعه، بسبب الرؤية الجديدة التي قدمتها المخرجة رشا شربتجي عن الأعمال الشامية.

وأوضح القيش في حديثه لبرنامج "جمعتنا الليلة"، أنه احتاج لأكثر من ساعتين ونصف الساعة لإعداد كاركتر "جمول" الذي وصفه بالصعب.

واعتبر القيش أن التغيير الداخلي في الشخصية أهم من الخارجي لإظهار القبح من الداخل حتى يصل إلى الجمهور بصدق، مؤكدًا أنه استطاع إيصال ذلك بكل حرفية.

وبين أنه أنه صوّر 16 مشهدًا في العمل، وكانت عنوان شخصيته بما يكفي، وكانت أيضًا مناسبة لحضوره.

وقال القيش إنه حاول كسر الحاجز مع الأطفال المشاركين بالعمل حتى يتغلب على خوفهم منه لضمان نجاح العمل.

واعتبر القيش أن دوره بشخصية العميد عصام في مسلسل "دقيقة صمت" شكّل نقلةً نوعيةً في تاريخ مسيرته الفنية وحقق من خلاله شهرةً ونجاحًا في الوطن العربي.

وأكد أنه يفضل الأدوار والشخصيات غير النمطية بعيدًا عن الملل والتكرار، مشيرًا إلى أن الدراما السورية تعتمد على عدة أبطال وليس على بطل واحد.