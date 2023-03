نجم "جوراسيك بارك".. سام نيل يكشف إصابته بسرطان الدم

كشف الممثل سام نيل، المعروف خصوصاً بدوره في أفلام "جوراسيك بارك" الشهيرة، في مذكراته التي ستصدر الأسبوع المقبل، أنه يُعالَج من سرطان الدم في المرحلة الثالثة.

وكتب في الفصل الأول من كتاب "?Did I ever tell you this" (ديد آي إيفر تيل يو ذيس) الذي كتبه الممثل خلال تلقيه العلاج الكيميائي، "الحقيقة هي: أنا مريض. ربما أحتضر. سأضطر إلى الاستعجال".

وخلال مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال الممثل إن وضعه الصحي "يتحسن"، لكن سيتعين عليه مواصلة العلاج حتى نهاية حياته.