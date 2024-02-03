هل انتهت أزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا؟

كشف حسام لطفي، المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حقيقة التصالح بين موكلته وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد الإعلان عن أغنية جديدة تشهد تعاونا بينهما، مشيرا إلى أنّ "التصالح لم يتم بعد".

وأُعلن، خلال الساعات الماضية، عن استعداد شيرين عبدالوهاب لتقديم أغنية جديدة بعنوان "الدهب"، والتي ستشهد عودة الفنانة المصرية للساحة بعد غياب 3 سنوات، وهي من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد خلافات طويلة بينهما وصلت إلى المحاكم.

وأكد محامي الفنانة المصرية، لـ"إرم نيوز"، أن التصالح بين موكلته وشركة روتانا لم يحدث حتى الآن، لكنه لفت إلى أنّ "المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين للوصول إلى حل يرضيهما معا".

وأشار حسام لطفي إلى تفاهم بشأن احتواء الخلافات لإنهاء الأزمة، وأنه لم يتم إبرام تعاقد جديد حتى الآن، والأغنية الجديدة لن يتم طرحها إلا بعد التعاقد والاتفاق، على حد قوله.

ويرجع الخلاف بين "شيرين" وروتانا إلى يناير 2019، إذ وقعت "شيرين" اتفاقًا مع الشركة لتسجيل ألبومين غنائيين، و2 فيديو كليب لكل ألبوم، بجانب إحياء 3 حفلات مقابل 10 ملايين جنيه، على أن ينفذ هذا العقد في مدة أقصاها 3 سنوات.

واندلعت الأزمة بين الطرفين بعد طرح "شيرين" 4 أغانٍ من دون أي ذكر للشركة المنتجة.

وبعدها أعلنت خلال مداخلة ضمن برنامج "حروف الجر" أنها لن تصبح "مُلكًا لأحد"، كاشفة أن لديها شركتها ومنهجها الخاص.