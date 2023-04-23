تفاعل واسع مع صورة نشرها محمد قنوع قبل وفاته بأيام

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرها الفنان الراحل محمد قنوع، قبل أيام من وفاته، معبرين عن تأثرهم بما نشره.

وكان قنوع -الذي توفي أمس السبت- قد نشر صورة لشخصية "شومان" التي أداها في مسلسل "العربجي" بعد أن قُتل في الحلقة الـ21، وعلق عليها بالقول: "وداعا شومان".