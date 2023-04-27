ريهام حجاج ومصطفى شعبان و"إكس لانس".. الأسوأ في رمضان

خلص تصويت الجمهور في جوائز النقاد للدراما العربية في مصر إلى اختيار الأسوأ والأفضل بين الممثلين والممثلات والأعمال الدرامية.

وبحسب تصويت الجمهور، نال مسلسل "إكس لانس" للفنان محمد سعد جائزة الأسوأ في رمضان. بينما صوّت الجمهور على أفضلية مسلسل "ضرب نار" للفنانين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

كما نال النجمان المصريان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي نسبة الأصوات الأعلى على أفضل ممثل وممثلة في دراما رمضان هذا العام.

بينما نال الفنان المصري مصطفى شعبان لقب "الممثل الأسوأ" عن مسلسل "بابا المجال" في رمضان 2023، وكذلك مواطنته الفنانة ريهام حجاج عن مسلسل "جميلة".

وشدد بيان لجوائز النقاد للدراما العربية، أنه "لا صلة له بتصويت الجمهور، الذي يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد انتقادات طالت العملية.

وأعلنت أن تصويت النقاد على الجائزة لم يصدر بعد، مضيفة أن التصويت سيتم بمشاركة 42 ناقدا مصريا وعربيا، وسيتم على 4 مراحل.