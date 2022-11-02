أكاديمي بريطاني مخضرم يقود خطط نشر وتطوير الموسيقى في السعودية

تصدّر اسم الأكاديمي والإداري البريطاني بول باسفيكو، العناوين الرئيسية للمنصات الإخبارية الغربية المتخصصة بعالم الموسيقى، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت السعودية تسلمه مهمة نشر وتطوير الموسيقى في المملكة.

وكشفت هيئة الموسيقى الحكومية التي تتبع وزارة الثقافة السعودية، أن باسيفكو الذي حقق عدة نجاحات في عالم الموسيقى خلال سنوات عمله الطويلة كإداري في عدد من المؤسسات، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة بدءاً من العام المقبل 2023.

وقال موقع "ميوزيك ويك" البريطاني المتخصص بالموسيقى، إن "المهمة الجديدة للإداري المخضرم، تمثل تغييرا كبيرا، حيث سينتقل للعمل في الرياض بعد سنوات عمله الطويلة في لندن".

فيما سلطت منصة "Music Business Worldwide" الموسيقية، الضوء على تعليق باسفيكو على مهمته الجديدة بالقول إنه "سعيد بتجربته المقبلة في المملكة، حيث التغيير الملفت في السعودية يتضمن بناء قطاع موسيقي قوي".

ويخلف باسيكو 3 رؤساء تنفيذيين سعوديين شغلوا المنصب منذ تأسيس هيئة الموسيقى، العام 2020، حيث تم تعيين العازفة السعودية المخضرمة جهاد الخالدي رئيسة تنفيذية للهيئة، ليخلفها مواطنها محمد الملحم، وهو خبير إداري أيضا، فيما تم تكليف سلطان البازعي بالمهمة ذاتها خلفا للملحم، منذ آذار/ مارس الماضي.

ويعد باسفيكو من الشخصيات المعروفة في قطاع تطوير الموسيقى وتعليمها ونشرها، حيث شغل لمدة 6 سنوات ماضية، منصب الرئيس التنفيذي لجمعية الموسيقى المستقلة (أي آي إم)، والتي تمثل قطاع الموسيقى المستقلة في المملكة المتحدة من روّاد الأعمال والعلامات التجارية المستقلة وشركات الخدمات، والموزعين والفنانين في مجال الموسيقى.

وشهدت مهمته تلك محطة فارقة، حيث أطلق ميثاق المناخ الموسيقي المُعد بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي جمع قادة الصناعة الرئيسيين لاتخاذ إجراءات جماعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع الموسيقى، وتخفيف تأثيرها في تغيير المناخ العالمي، وتحفيز القادة على العمل بشأن أزمة المناخ.

كما شغل باسيفيكو قبل ذلك، منصب الرئيس التنفيذي لتحالف الفنانين المميزين (إف أي سي)، والرئيس المؤسس لمنظمة الفنانين الدولية (آي أي أو)، إذ كان يعمل على توحيد المنظمات الموسيقية للفنانين من جميع أنحاء العالم.

وفي محطة تعليمية خلال حياته المهنية، عمل باسفيكو أستاذا مشاركا في جامعة بيركلي في فالنسيا - إسبانيا، إلى جانب عمله في مجالس إدارات عدة مؤسسات وجمعيات فنية وموسيقية، من بينها المنظمتين الموسيقيتين الدوليتين "IMPALA" و"Worldwide Independent Network".

وتتضمن إستراتيجية هيئة الموسيقى السعودية الكثير من المشاريع والأهداف، من بينها إدخال تعليم الموسيقى في كل مراحل التعليم، وإنشاء مراكز موسيقية تعليمية وتدريبية لتعليم الهواة والمهتمين، وتدشين المعهد العالي للموسيقى الذي يقدم دورات لحاملي شهادات الدراسات العليا والشهادات المهنية 2030.

كما تضمنت تلك الإستراتيجية تأسيس أكاديمية افتراضية للتعليم الإلكتروني (عن بعد)، لنحو 50 تخصصا موسيقيا، وتأسيس "بيت العود" المتخصص بتلك الآلة الشرقية، وإنشاء أكاديمية الموسيقى العربية، ومركز الأبحاث الموسيقية، وبناء استوديو تسجيل كبير بالرياض، وتشجيع القطاع الخاص على فتح أكثر من 50 استوديو تسجيل في جميع أنحاء المملكة.

وتمكن عدد محدود من السعوديين والسعوديات من تنمية مهاراتهم الموسيقية في العقود الماضية، بدعم من عائلاتهم في ظل غياب تدريس وتعليم الموسيقى في البلاد على نطاق واسع.

لكن ذلك أصبح الآن من الماضي، حيث فاجأت السعودية الجميع بعدما نجحت في غضون أعوام قليلة، بالتحول لوجهة عالمية للثقافة والفنون، واستقطبت العديد من الفعاليات والمهرجانات التي حضرها أشهر فناني ونجوم العالم.