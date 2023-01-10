تسريبات جديدة عن الجزء الثاني من فيلم "Shazam!"

وتدور قصة الجزء الأول حول شخصية مراهق يدعى بيلي باتسون، يؤدي دوره الممثل آشر أنجل، الذي عند تكراره لكلمة "شازم" فإنه يتحول إلى بطل خارق بالغ مع قلب مراهق ساذج ويؤدي دوره الممثل زكاري ليفي.

وكانت شركة "دي سي كومكس"، أصدرت في يوليو/تموز الماضي، المقطع الدعائي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "شازم!"، في مؤتمر "سان دييغو كومك-كون" الدولي للفنون بالولايات المتحدة.

ولكنها لم تصدر حتى الآن الملخص الرسمي للجزء الثاني من هذا الفيلم والذي يحمل عنوان "فيوري أوف ذي غادز"، "غضب الآلهة".