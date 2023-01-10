تسريبات جديدة عن الجزء الثاني من فيلم "Shazam!"
يستكمل الجزء الثاني من فيلم الأبطال الخارقين الأمريكي "Shazam!"، "شازم!"، أحداث الجزء الأول، حيث من المقرر إصداره في آذار/مارس المقبل.
والفيلم من إنتاج شركة "دي سي كومكس" الأمريكية لإنتاج الأفلام الخيالية.
وتدور قصة الجزء الأول حول شخصية مراهق يدعى بيلي باتسون، يؤدي دوره الممثل آشر أنجل، الذي عند تكراره لكلمة "شازم" فإنه يتحول إلى بطل خارق بالغ مع قلب مراهق ساذج ويؤدي دوره الممثل زكاري ليفي.
وكانت شركة "دي سي كومكس"، أصدرت في يوليو/تموز الماضي، المقطع الدعائي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "شازم!"، في مؤتمر "سان دييغو كومك-كون" الدولي للفنون بالولايات المتحدة.
ولكنها لم تصدر حتى الآن الملخص الرسمي للجزء الثاني من هذا الفيلم والذي يحمل عنوان "فيوري أوف ذي غادز"، "غضب الآلهة".
ورغم ذلك، قالت مجلة "دِدلاين" الأمريكية لأخبار سينما هوليوود: "إن الجزء الثاني من الفيلم يستكمل أحداث الجزء الأول، حيث عندما يكرر بطل الفيلم المراهق بيلي باتسون للكلمة السحرية "شازم!" يضربه البرق وتصدمه مجموعة من الآلهة لتحوله إلى بطل خارق بالغ".
وذكرت مجلة "دِدلاين"، أن الممثل زكاري ليفي يعود بالجزء الثاني في شخصية البطل الخارق بقلب مراهق، والذي يتمتع بقوى ستة آلهة تحدثت عنها الأساطير القديمة، وهي: "حكمة سليمان، قوة هرقل، صبر الإله تيتان، سلطة الإله زيوس، شجاعة الإله آخيل، وسرعة حركة الإله ميركوري.
وتابعت المجلة: "لا يزال بطل الفيلم بيلي باتسون في الجزء الثاني مجرد مراهق في المدرسة الثانوية يحب المرح بينما يتعلم كيفية استخدام قواه".
ومن جهتها، كشفت الكاتبة الأمريكية سكايلر كاروسو، والمختصة في الكتابة عن صناعة الترفيه، أن الفيلم من المقرر عرضه في دور السينما في 17 آذار/مارس المقبل، لافتةً إلى أن التسريبات أظهرت أن مدة الجزء الثاني من الفيلم حوالي ساعتين و 10 دقائق، مما يجعله أقصر بدقيقتين من الجزء الأول للفيلم.
وتوقعت الكاتبة كاروسو، أن يعرض الجزء الثاني من فيلم "شازم!"، بعد ذلك على شبكة "إتش بي أو ماكس" الأمريكية لخدمات الفيديو، وذلك كما هو الحال مع الأفلام السابقة لشركة "دي سي كومكس".
يذكر أن الجزء الأول من فيلم "شازم!" أصدر في نيسان/أبريل 2019، حيث أشاد به النقاد آنذاك، وحقق نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم ووصلت أرباحه إلى 365 مليون دولار.