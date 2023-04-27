ديمة بياعة تكشف عن طبيعة مرض ابنها المناعي

كشفت الفنانة السورية ديمة بياعة عن طبيعة مرض نجلها "ورد تيم حسن" المناعي، الذي عانى منه قرابة 4 أعوام.

وقالت ديمة عبر حسابها في "سناب شات" إنه تم تشخيص مرض ابنها ورد، قبل عدة سنوات، وتبين أنه مرض يدعى "كرونز"، لافتة إلى أنه "مرض صعب ومتعب للأهل والمريض".

وأضافت أن المرض لم يكن معروفا بتشخيصه، وربما كان يصيب الناس دون أن يتم كشفه بدقة، قبل أن يتم التعرف عليه مؤخرا كمرض مناعي يدعى "كرونز".

وتابعت الفنانة بياعة أن الطبيب وصف لها نوعا من العسل ونظاما غذائيا كعلاج دائم لنجلها، وبعد أن اقتنعت بوصفته، واتبع نجلها العلاج، فوجئت بعد عدة أشهر بشفائه.

وأكدت أن ابنها أجرى تحاليل وأشعة، وتبين خلو جسمه من المرض، مقدمة نصيحتها لمن يعانون من هذا المرض باستخدام "العسل".

وأوضحت ديمة بياعة لإحدى متابعاتها أن نجلها شفي من المرض في أواخر عام 2021، مبينة أنه ربما هناك أشخاص يشفون منه، لكنهم لا يحبون الحديث عن ذلك "خوفا من الحسد"، وفق تعبيرها.

يذكر أن للفنانة السورية ديمة بياعة ولدين، هما ورد وفهد، من طليقها الفنان السوري تيم حسن.

ومرض "كرونز" من الأمراض المناعية التي لا علاج نهائيا لها، وهو عبارة عن التهاب مزمن وغير معدٍ، يتسبب بالتهاب بطانة الجهاز الهضمي، وهو أحد الأمراض التي تسمى أمراض التهاب الأمعاء.