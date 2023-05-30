كيف ودع دريد لحام زميله أسامة الروماني؟

ودع الفنان السوري دريد لحام زميله الراحل أسامة الروماني بطريقة مؤثرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وفارق أسامة الروماني، وهو شقيق الفنان الراحل هاني الروماني، الحياة، يوم الاثنين، إثر احتشاء في عضلة القلب، عن عمر ناهز 81 عاما.

ولأسامة الروماني العديد من الأعمال الفنية المهمة، مثل "زقاق المايلة"، و"ضيعة تشرين"، و"غربة"، و"افتح يا سمسم"، قبل أن يترك التمثيل لنحو أربعة عقود ويعود ممثلاً في "مربى العز"، و"كسر عضم"، و"على قيد الحب"، وغيرها.