محكمة مغربية تقضي بطلاق دنيا بطمة من زوجها محمد الترك
قضت محكمة مغربية، اليوم الخميس، بطلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، ومنحها حضانة أبنائها.
ويأتي حكم المحكمة بعد عدة جلسات عقب احتدام الخلاف بين بطمة والترك منذ عدة أشهر، وخروج الأخير للعلن في مجموعة من مقاطع الفيديو والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يعتذر ويطلب الصلح من زوجته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.
وخرج الترك عن صمته بعد فشل محاولات الصلح، ليؤكد وقوع الانفصال رسمياً عن زوجته دنيا بطمة، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وترجع بداية قضية الطلاق، عندما تقدمت دنيا بطمة بدعوى لدى القضاء بمدينة مراكش المغربية، من أجل الطلاق من زوجها محمد الترك، متهمة إياه بالإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في تسويق حفلاتها بصفته مدير أعمالها، إضافة إلى تهمة التشهير والقذف والخيانة.
وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش، أصدرت حكمًا أمس الأربعاء، بحبس محمد الترك 3 أشهر، وتغريمه 3 آلاف درهم.
كما أدانت المحكمة ذاتها مواطنة مغربية تدعى وصال، بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3 آلاف درهم، بينما حُكم على "عبدالمغيث" المتهم بالتقاط صور ومقاطع فيديو للترك ووصال لحساب دنيا بطمة، بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.