محكمة مغربية تقضي بطلاق دنيا بطمة من زوجها محمد الترك

وخرج الترك عن صمته بعد فشل محاولات الصلح، ليؤكد وقوع الانفصال رسمياً عن زوجته دنيا بطمة، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترجع بداية قضية الطلاق، عندما تقدمت دنيا بطمة بدعوى لدى القضاء بمدينة مراكش المغربية، من أجل الطلاق من زوجها محمد الترك، متهمة إياه بالإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في تسويق حفلاتها بصفته مدير أعمالها، إضافة إلى تهمة التشهير والقذف والخيانة.