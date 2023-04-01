الإعلامي ناصر الغامدي: "بعض الدعاة ليسوا قدوات.. وصنعت 3 فنانين"
كشف الإعلامي السعودي ناصر الغامدي عن بعض الجوانب في مسيرته الفنية والشخصية، والأسباب وراء تخليه عن برامجه الدينية وانتقاله إلى برامج الواقع.
وبرر الغامدي أن "صدمته ببعض الدعاة وما رآه منهم" هي ما دفعه لهذا التغيير، لافتا إلى أن بعضهم ليسوا قدوات.
وأضاف أن "القدوات" بالنسبة له هم الفنانون الذين صنعهم، لافتا إلى أنه السبب في شهرة كل من عبدالله الخشرمي وسعد الكلثمي، الذي شارك في "سعودي آيدول"، وزايد بن سامر صاحب أغنية "بس وينه".
وقال خلال بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه "تشرف بصناعة هؤلاء النجوم وانطلاقتهم من برامج الواقع"، مبينا أن "الخط الذي رسموه لأنفسهم الممثل بالغناء كان اختيارهم وحدهم".
وكشف الإعلامي السعودي عن أجره في الإعلان، مؤكدا أنه يبلغ ما بين 10 و15 ألف ريال.
كما رفع الستار عن ثروته البالغة 15 مليون ريال.
يذكر أن الإعلامي ناصر الغامدي عمل في عدة قنوات محلية في المملكة، وبرز اسمه من خلال قناة "الواقع" التي يعمل بها منذ 2020.