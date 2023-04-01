الإعلامي ناصر الغامدي: "بعض الدعاة ليسوا قدوات.. وصنعت 3 فنانين"

كشف الإعلامي السعودي ناصر الغامدي عن بعض الجوانب في مسيرته الفنية والشخصية، والأسباب وراء تخليه عن برامجه الدينية وانتقاله إلى برامج الواقع.

وبرر الغامدي أن "صدمته ببعض الدعاة وما رآه منهم" هي ما دفعه لهذا التغيير، لافتا إلى أن بعضهم ليسوا قدوات.

وأضاف أن "القدوات" بالنسبة له هم الفنانون الذين صنعهم، لافتا إلى أنه السبب في شهرة كل من عبدالله الخشرمي وسعد الكلثمي، الذي شارك في "سعودي آيدول"، وزايد بن سامر صاحب أغنية "بس وينه".