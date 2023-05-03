نادين الراسي: المنتج اللبناني وضعنا عـ"الرف".. وعملت مع شركة إنتاج سورية سيئة

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن انسحابها من عمل درامي في سوريا، بسبب سوء شركة الإنتاج وفريق العمل.

وأوضحت الراسي خلال استضافتها في برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودلف هلال، أنها توجهت إلى سوريا للمشاركة في عمل درامي، لكنها لم تستطع تصوير سوى 15 يوما فقط، وانسحبت من العمل، بعد سوء الوضع هناك.

وقالت إنه كان من المفترض أن تكون شركة الإنتاج على مستوى العمل والنص، الذي كان متميزا، مبررة أن انسحابها كان لعدم رغبتها في تقديم "دور مشوه".

وأضافت أن هناك أمورا كثيرة لم تكن جيدة، وكان هناك نقص في معدات ضرورية، مبينة أن الشركة تذرعت بغياب العديد من المستلزمات الضرورية، بدعوى وجود عدد كبير من الأعمال السورية التي كان يتم تصويرها في رمضان.

وألمحت الراسي إلى أنها تلقت "أجرا ضعيفا" في العمل السوري المعني، وبسبب ما عانته حاولت الاستمرار وبقيت مدة 15 يوما، لكنها انسحبت بعد ذلك.