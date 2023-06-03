الممثلة المصرية ميرهان حسين تعتزل بسبب "الظلم"

أعلنت الفنانة المصرية ميرهان حسين اعتزالها مجال التمثيل، مشيرة إلى أن قرارها جاء بسبب ما تعرضت له من "ظلم وعدم تقدير"، بحسب تعبيرها.

وكتبت ميرهان عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على "إنستغرام": "تعبت، أشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم أعتد البقاء في أي مكان ومع أشخاص لا يقدرونني، تعبت.. لذلك أعتزل".