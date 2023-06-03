الممثلة المصرية ميرهان حسين تعتزل بسبب "الظلم"
أعلنت الفنانة المصرية ميرهان حسين اعتزالها مجال التمثيل، مشيرة إلى أن قرارها جاء بسبب ما تعرضت له من "ظلم وعدم تقدير"، بحسب تعبيرها.
وكتبت ميرهان عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على "إنستغرام": "تعبت، أشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم أعتد البقاء في أي مكان ومع أشخاص لا يقدرونني، تعبت.. لذلك أعتزل".
وأوضحت الممثلة في "ستوري" أخرى أسباب اعتزالها بشكل موسع، مبينة أنها "لم تشارك طيلة مشوارها الفني في أدوار تناسب موهبتها، كما لم يتم استغلال أدواتها بالشكل الصحيح"، مشددة على أن جمهورها دائماً يعاتبها بسبب ذلك، ويصفها "بالمظلومة".
وكتبت حسين: "قدمت العديد من الأدوار التي لا تشبهني ولا تشبه موهبتي ولا تستغل أدواتي كفنانة وممثلة محترفة وحصلت على العديد من ورش التمثيل، وأملك القدرة على التقليد بالأداء الصوتي والشكل والهيئة والملامح التي أجيد رسمها على وجهي بالمكياج والشعر دون مساعدة من أحد وبنفسي فقط بأبسط الإمكانيات، وأصور بنفسي وأعمل المونتاج بنفسي".
وأشارت إلى أن جمهورها يتمنى رؤيتها في أعمال تناسب موهبتها، بالقول: "وذلك لكي أعرض عملاً مبدعاً بشهادة الجمهور الذي ألتقيه في الشارع والمول وكل مكان، ليقولوا لي: إنتي مظلومة والله إحنا نفسنا نشوفك في أعمال أكتر مناسبة لموهبتك الكبيرة".
واختتمت الفنانة حديثها: "دا غير إني أملك صوت حلو قادر على الغناء الذي أعشقه.. لكني تعبت ولم أعد أسعد بكلمة إنتي مظلومة، لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها وسط مصالح وشللية وموضة ومين متجوز مين، ومين مصاحب مين، مش مين شاطر وموهوب".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين كان فيلم "إتنين للإيجار" تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي، وشارك فيه العديد من الفنانين، منهم: بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي، ناهد السباعي، إيمان السيد، ثراء جبيل، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، إيناس مكي وغيرهم.
ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول "صفيحة وحمادة" وهما يبحثان عن فرصة عمل مناسبة، ويقرران عرض نفسيهما للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.