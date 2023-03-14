في أول ظهور بعد أزمتها الصحية.. علا غانم تكشف تفاصيل خلافها مع زوجها

ردت الفنانة المصرية علا غانم، على الاتهامات التي وجهها لها زوجها، بعد تصاعد الخلافات بينهما ووصولها إلى المحاكم، وطلبها الخلع.

وقالت غانم، في أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى، مع الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامجها "صبايا الشمس": "لمدة 11 سنة زواج، وأنا تحت خداع وكذبة كبيرة، وسلسلة أكاذيب كل يوم تكبر، بدأ بالشبكة الفالصو، واكتشفت بعد حوالي شهرين من الزواج، أنها زجاج".

وأضافت إ أنه برر ذلك بـ"الجواهرجي سرقني، وكانت كلها أشياء لم أصدقها، لكن كنت أريد أن أكمل حتى لا أفشل في زواجي للمرة الثالثة، وكلام الناس قاسي جدًا".