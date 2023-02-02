ليلة صوت الأرض.. حفل فني غير مسبوق يجمع نجوم الغناء العرب لتكريم طلال مداح (فيديو)

شهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء الأربعاء، حفلاً فنياً غير مسبوق عندما تجمع أشهر نجوم ونجمات الغناء في العالم العربي في حفل تكريمي للفنان السعودي الراحل طلال مداح.

وامتلأ مسرح "محمد عبده أرينا" بالحضور في وقت مبكر من مساء الأربعاء، قبل أن تبدأ فقرات الحفل الأكبر من نوعه في السعودية والعالم العربي لتكريم فنان.