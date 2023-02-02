ليلة صوت الأرض.. حفل فني غير مسبوق يجمع نجوم الغناء العرب لتكريم طلال مداح (فيديو)
شهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء الأربعاء، حفلاً فنياً غير مسبوق عندما تجمع أشهر نجوم ونجمات الغناء في العالم العربي في حفل تكريمي للفنان السعودي الراحل طلال مداح.
وامتلأ مسرح "محمد عبده أرينا" بالحضور في وقت مبكر من مساء الأربعاء، قبل أن تبدأ فقرات الحفل الأكبر من نوعه في السعودية والعالم العربي لتكريم فنان.
وتحمل الحفلة الكبيرة التي شارك فيها عشرات الفنانين والفنانات من السعودية ومختلف الدول العربية، اسم "ليلة صوت الأرض"، وتخللتها لقاءات مع الفنانين الحاضرين تحدثوا فيها عن الراحل، قبل أن يؤدوا أغانيه.
وشارك في الحفل محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، وراشد الماجد، وأصالة نصري، وأنغام، وبلقيس أحمد فتحي، وصابر الرباعي، ونجوى كرم، وفهد الكبيسي، الفنانة أميمة، ويارا.
كما شارك في الحفل، وليد توفيق، وهاني شاكر، وراغب علامة، ونبيل شعيل، وخالد الشيخ، وعبدالله الرويشد، وعبادي الجوهر، وأسماء المنور، وأصيل هميم، ووعد، ومطرف المطرف، ومساعد البلوشي.
وضمت قائمة الفنانين الحاضرين أيضاً، علي عبدالكريم، وعبدالله رشاد، علي بن محمد، داليا مبارك، طلال سلامة، راشد الفارس.
وعرضت أغاني طلال مداح الشهيرة بصوته عبر تقنية الهولوغرام على المسرح، والتي تحاكي وجود الشخص في الحقيقة، فيما أدى الفنانون المشاركون في الحفل، أغاني طلال مداح بشكل جماعي ومنفرد.
وبدا الجمهور الحاضر مستمتعاً بفقرات الحفل، بينما يشاهد عدد أكبر عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبالتزامن مع الاستعدادات للحفل ومن ثم انطلاقه، تواصل عدة محطات تلفزة سعودية حكومية وخاصة بث أغاني وبرامج خاصة عن حياة الفنان الراحل.
وبدأت فكرة الحفل عندما وجه رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ دعوة لجميع فناني الغناء في العالم العربي للمشاركة في الحفل، قبل أن يجد تلك الاستجابة الكبيرة، فيما نفذت جميع تذاكر الحضور بعد ساعات فقط من طرحها للبيع قبل أيام.