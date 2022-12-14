صفوح شغالة.. كيف تربع على عرش الأغنية السورية؟
غيب الموت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، الشاعر السوري صفوح شغالة، عن عمر ناهز 66 عامًا.
ونعى عدد من الفنانين السوريين والعرب، الشاعر الراحل، بكلمات مؤثرة، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وزارة الثقافة السورية وفاته.
صفوح شغالة، الذي ولد في مدينة حلب السورية مارس/ آذار العام 1956، درس الثانوية في مدرسة عبد الرحمن الكواكبي، بمدينة حلب، كما حصل على البكالوريا في مصر والتحق بكلية الزراعة في جامعة الأزهر المصرية، لكنه لم يحصل على البكالوريوس.
قطع العلاقات السورية المصرية على خلفية معاهدة السلام، منعه من العودة لمصر لاستكمال تعليمه، ليعمل في بداية حياته بائعا للخضار في سوق حلب لمدة 4 اعوام، تحديدا بعد فترة تجنيد في الجيش السوري، بحسب ما روى في لقاء سابق.
دخل الشاعر الراحل عالم كتابة الشعر بالصدفة، عندما تعرض للسجن لمدة شهرين، على خلفية مخالفة تموين عندما كان يعمل بائعا للخضار.
وتعلم الشعر داخل السجن على يد أحد كتاب المواويل بمدينة حلب، حتى تعلق بالشعر وانطلق حتى أصبح متربعا على عرش الأغنية السورية، ومن أهم كتاب الأغاني في العالم العربي.
وانطلاقة صفوح شغالة، واحترافه كتابة الشعر الغنائي بدأت تحديدا منذ العام 1985، ليثري الساحة الغنائية العربية بأكثر من 1650 أغنية، بتلك المسيرة التي امتدت لأكثر من 4 عقود، حتى أنهى الموت مسيرته.
والشاعر السوري الراحل، غنى ولحن له كبار الفنانين في سوريا والوطن العربي، منهم: "جورج وسوف وشادي جميل وإليسا ونانسي عجرم ووائل كفوري ونوال الزغبي وعاصي الحلاني وغيرهم”، إضافة إلى العديد من الملحنين ومنهم: “شاكر الموجي وصلاح الشرنوبي ووسام الأمير وعماد شمس الدين” وغيرهم.
برغم بدايته في 1985 إلا أن أغنية “طبيب جراح” التي غناها مواطنه جورج وسوف، العام 1999، كانت سببا في شهرته، بعدما حققت انتشارا واسعا على مستوى العالم العربي، ولا يزال صداها إلى الآن.
وفي تصريحات سابقة له، قال الشاعر الراحل إنه "برغم أن تلك الأغنية كانت السبب في شهرته، إلا أنه ندم على عبارة أطباء الكون ما تشفيني"، التي احتوتها كلمات الأغنية بسبب مرضه بعد نجاح الأغنية.
واعتبر شغالة، في تصريحاته، أن تلك العبارة كانت السبب في المرض الذي عانى منه فترة ليست بقصيرة، لذلك كان يتمنى أن تحذف من الأغنية.
كما كتب شغالة لجورج وسوف أغنية "تخسر رهانك"، ومن أعماله أيضا: "إرجع للشوق" للفنانة إليسا، و"ماندم عليك" لنوال الزغبي، و"ليلي ويا لللّي" لوائل كفوري، و"فرصة عمر" لعاصي الحلاني، و“الحبيب” لنجوى كرم.
وكتب للسوري شادي جميل أغاني "طول البنية"، و"قوموا نرقص عربية"، و"انسى غرامك"، و"ليش أنا حبك جنون"، فيما كتب لفلة الجزائرية أغاني "تشكرات"، "أهل المغنى"، "ولا حتى ثانية"، وغنت التونسية لطيفة أغنية "آني من ناح" من كلماته.
وغنت اللبنانية ديانا حداد أغاني: “أمانيه” و"أهل العشق"، للشاعر الراحل، بينما غنت هيفاء وهبي، من كلماته أغنية "قالولي عنو كلام"، وميريام فارس أغنية "بذمتك"، و"روح يا شاطر" لنانسي عجرم، إضافة إلى غيرهم من الفنانين السوريين والعرب في مسيرة ختمت مساء الثلاثاء بوفاته.