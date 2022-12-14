صفوح شغالة.. كيف تربع على عرش الأغنية السورية؟

غيب الموت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، الشاعر السوري صفوح شغالة، عن عمر ناهز 66 عامًا.

ونعى عدد من الفنانين السوريين والعرب، الشاعر الراحل، بكلمات مؤثرة، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وزارة الثقافة السورية وفاته.

صفوح شغالة، الذي ولد في مدينة حلب السورية مارس/ آذار العام 1956، درس الثانوية في مدرسة عبد الرحمن الكواكبي‏، بمدينة حلب، كما حصل على البكالوريا في مصر والتحق بكلية الزراعة في جامعة الأزهر المصرية، لكنه لم يحصل على البكالوريوس.