ياسمين صبري تعود بعمل جديد بعد غياب 5 سنوات
ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مؤخراً برفقة المخرج بيتر ميمي، بعد غياب دام لخمس سنوات عن عالم الفن.
وكتبت ياسمين صبري على صورة نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "دالية قريباً"، في إشارة إلى العمل.
وكان آخر أعمال ياسمين صبري فيلم "الديزل" عام 2018 الذي شاركت في بطولته مع مجموعة من الممثلين مثل محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد علي رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، وغيرهم من الممثلين.
والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكي.