ياسمين صبري تعود بعمل جديد بعد غياب 5 سنوات

وكان آخر أعمال ياسمين صبري فيلم "الديزل" عام 2018 الذي شاركت في بطولته مع مجموعة من الممثلين مثل محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد علي رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، وغيرهم من الممثلين.

والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكي.