قد تظنهم رحلوا.. نجوم من العصر الذهبي ما زالوا يستمتعون بتقاعدهم المريح

تمر السنوات ويحدث فيها أن تتبدل الأحوال وأن تسمع أنباء عن وفاة نجم ما، قد تتأثر كثيرا من الخبر، ولكن مع تراكم السنين تصل إلى مرحلة من عدم اليقين حول بقاء نجم ما، كنت تسمع اسمه كثيرا في عقود مضت، على قيد الحياة.

في هذا التقرير الذي نشره موقع "سوبر مامي" المتخصص بأخبار النجوم، نستعرض عددا من نجوم سطعوا في العهد الذهبي، اختفى ذكرهم وتنحت صور وجوههم عن الشاشات جانبا، فظن البعض بأنهم ماتوا ولكنهم ما زالوا يستمتعون بتقاعد مريح.