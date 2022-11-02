قد تظنهم رحلوا.. نجوم من العصر الذهبي ما زالوا يستمتعون بتقاعدهم المريح
تمر السنوات ويحدث فيها أن تتبدل الأحوال وأن تسمع أنباء عن وفاة نجم ما، قد تتأثر كثيرا من الخبر، ولكن مع تراكم السنين تصل إلى مرحلة من عدم اليقين حول بقاء نجم ما، كنت تسمع اسمه كثيرا في عقود مضت، على قيد الحياة.
في هذا التقرير الذي نشره موقع "سوبر مامي" المتخصص بأخبار النجوم، نستعرض عددا من نجوم سطعوا في العهد الذهبي، اختفى ذكرهم وتنحت صور وجوههم عن الشاشات جانبا، فظن البعض بأنهم ماتوا ولكنهم ما زالوا يستمتعون بتقاعد مريح.
بدأت جون لوكهارت حياتها المهنية مع برودواي وويلدرنس كممثلة مسرحية، حصلت لوكهارت على جائزة توني عن أدائها المؤثر في فيلم "For Love or Money" إلى جانب الأفلام، اشتهرت بدورها الأم في التلفزيون في مسلسل Lassie على شبكة "CBS" .
لعبت دور البطولة في "Lost in Space" كما ظهرت علنًا في بدلة الفضاء التي أذهلت الكثيرين. لم تظهر في العديد من الأفلام مؤخرًا ، لكنها لعبت دور البطولة في مسلسلات مثل "Cold Case" و Grey's" Anatomy".
روبرت فاغنر هو ممثل أثبت قدراته التمثيلية في جميع الأشكال: الفيلم والتلفزيون والمسرح. ولد عام 1930 في ديترويت بولاية ميشيغان ، وسرعان ما أصبح مهتمًا بالتمثيل. ومع ذلك ، كان الرفض ينتظره في بداية مسيرته المهنية، حيث فشل في عام 1951 في اختبار الشاشة لفيلم "تيريزا".
لحسن الحظ ، لم يرم الشاب روبرت المنشفة. بدأ يكتسب شعبية بعد أن وقع عقدًا مع إنتاجات "20th Century-Fox" ، وسرعان ما لعب دور البطولة في عام 1952 في أفلام "Stars and Stripes Forever" و "What Price Glory". أكسبته مسيرته التلفزيونية شهرةً أكبر من خلال المسلسل التلفزيوني الشهير "Hart to Hart" و "It Takes A Thief".
لوريتا لين، الحائزة على جائزة جرامي ثلاث مرات ، هي من بين الفنانين القلائل الذين أعطوا موسيقى الريف مكانتها الفعلية من خلال مسيرتها الغنائية الواسعة. معروفة بتقديم الأغاني الناجحة في الستينيات مثل You Ain't Woman Enough ، كما أصدرت أغنية Still Woman Enough الناجحة في عام 2021.
لم تمر مساهمتها لأكثر من 60 عامًا في صناعة الموسيقى مرور الكرام، حيث تم تكريمها بالعديد من الجوائز المرموقة، ومن بينها جائزة Songwriters Hall of Fame وجائزة Crystal Milestone. وابتعدت لوريتا لين عن المسرح منذ عام 2017.
لدينا بالتأكيد فجوة بين الأجيال مع والدينا ؛ لدينا مستخدمو YouTube للياقة البدنية يساعدوننا في إنقاص الوزن ، بينما كان لدى والدينا ريتشارد سيمونز الشهير. بدأت حياته المهنية في مجال اللياقة البدنية بشكل رئيسي لأنه أصيب بالسمنة في سن 15 عامًا.
بينما يتخلى معظم الناس عن السمنة، قرر ريتشارد سيمونز التحول إلى اللياقة البدنية ، حيث فقد 56 من أصل 122 كيلوغرامًا. مع فكرة إبداعية عن اسمه ، كان "Slimmons" وهو استوديو التمارين الذي أنشأه لمساعدة الأشخاص على تحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن. ظهر أيضًا في "المستشفى العام" لمدة أربع سنوات، وسرعان ما أصبح واضحًا أن الناس يحبونه على الشاشة أيضًا.
لقد سمعنا كثيرًا عن عبارة "الجمال والعقل" ، ولكن إذا كان هناك أي شخص يمكننا تسميته بالجمال والعقل والكثير من المواهب ، فيمكن أن تكون فقط كوني ستيفنز. ولدت في 8 أغسطس 1938 ، في أراضي بروكلين ، مدينة نيويورك.
وأجادت ستيفنز التمثيل والغناء والإخراج والإنتاج ؛ وهي قادمة من عائلة مغنية. في عام 1960 ، لاقت أغنيتها المنفردة مع "Sixteen Reasons" نجاحًا ، ووصلت إلى المركز الثالث في Billboard's Hot 100. وأثناء عملها في صناعة السينما ، صعدت إلى الشهرة مع دورها في فيلم "Rock-A-Bye Baby" عام 1958.
لم يكن بول هوجان يهدف إلى أن يكون نجمًا عندما ظهر لأول مرة على شاشة التلفزيون، ولكنه كان يأمل بدلاً من ذلك في استعادة كرامة المتسابقين على "وجوه جديدة". على الرغم من ذلك ، فإن Fate لديه طريقة لوضعنا في المكان الذي نحتاج أن نكون فيه لأن التنافس في العرض لن يكون سوى الخطوة الأولى لتصبح واحدًا من أكثر الممثلين الكوميديين رواجًا في أستراليا والممثل الحائز على جوائز.
بعد ظهوره عدة مرات في برنامج Nine News ، قدم هوجان عرضًا بعنوان The Paul Hogan Show ، والذي أنتجه وكتبه واستضافه. يواصل الممثل الكوميدي الذي ينتقل بين أستراليا وبلده الأصلي والولايات المتحدة أداء عروض ارتجالية وأدوار البطولة في الأفلام.
من غير المعقول أن الفوز بمسابقة ملكة جمال أمريكا لن يجلب لك عروضًا في هوليوود. هكذا بدأ كل شيء للممثلة لي ميريويذر بعد حصولها على اللقب في عام 1955، مما جعلها تلعب دور البطولة في المشاريع التي حظيت بثناء كبير مثل Batman ، والتي اكتسبت سمعتها الكبيرة بصفتها Catwoman.
ومع ذلك، حصلت موهبتها على التقدير المناسب بعد أن لعبت دور شخصية بيتي جونز في المسلسل التلفزيوني "بارنابي جونز" في السبعينيات. لم تعلن هذه الثمانينية الرائعة عن التقاعد بعد، ومن خلال العمل في فيلم 2018 Love & Debt ، تواصل ميريويذر الاحتفال بحضورها في هذه الصناعة.
إلى جانب مهاراته التمثيلية الممتازة، ساهمت ثقة جورج هاميلتون وشخصيته الساحرة بشكل كبير في نجاحه، خاصة بين الجمهور النسائي. لذلك ليس من المستغرب أنه بعد تخرجه من الكلية مباشرة ، سيجد هاملتون عرض فيلم في انتظاره.
سرعان ما يتحول نجم "Where The Boys Are" إلى الإنتاج بعد أن أدرك أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها التحكم في حياته المهنية ، خاصة بعد إلغاء العديد من العروض التي كان جزءًا منها. هاملتون ، الذي يعترف بأخذ ما يصل إلى 40 كبسولة من الفيتامينات في اليوم ، يحافظ أيضًا على أسلوب حياة نشط يتضمن الملاكمة كجزء من روتينه.
بولو يونغ العضلي ليس مجرد لاعب كمال أجسام ناجح يحمل لقب السيد هونغ كونغ لمدة عشر سنوات ولكنه أيضًا أسطورة أفلام فنون الدفاع عن النفس، حيث يشتهر بلعب الأشرار الأقوياء. بالطبع ، لعب جسده المنحوت ومهاراته القتالية دورًا مهمًا في جذب انتباه صانعي الأفلام ، الذين قاموا بإشراكه في أفلام مثل The Heroic Ones.
في وقت لاحق ، منحته صداقته مع أحد المحاربين القدامى ، بروس لي ، امتياز المشاركة معه في الفيلم الناجح للغاية "دخول التنين" في عام 1973، وبعد ذلك نما الرسم البياني لمسيرته المهنية بسرعة. بعد عام 2017 ، ربما تقلص ظهور يونغ ، لكن معجبيه ما زالوا يأملون في رؤيته على الشاشة يومًا ما.
مع الانطباع بأن الممثل بيل كوبس قد ترك هوليوود بعد مسيرته التي استمرت خمسة عقود. ومع ذلك ، ظهر في عروض مثل Agents of SHIELD في عام 2020 ، ومن الواضح أن بحثه عن فرصة جيدة لم ينته بعد.
بعد تكريمه بجائزة ايمي عن أدائه في المسلسل التلفزيوني Dino Dana ، كان كوبس أيضًا جزءًا من العديد من الأفلام التي نالت استحسانا كبيرا مثل Suspect و The Hitter. لا يمكننا إنكار أن السمعة العالمية التي اكتسبتها هوليوود هي بسبب فنانين مثله.