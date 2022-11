قد تظنهم رحلوا.. نجوم من العصر الذهبي ما زالوا يستمتعون بتقاعدهم المريح

روبرت فاغنر هو ممثل أثبت قدراته التمثيلية في جميع الأشكال: الفيلم والتلفزيون والمسرح. ولد عام 1930 في ديترويت بولاية ميشيغان ، وسرعان ما أصبح مهتمًا بالتمثيل. ومع ذلك ، كان الرفض ينتظره في بداية مسيرته المهنية، حيث فشل في عام 1951 في اختبار الشاشة لفيلم "تيريزا".

لحسن الحظ ، لم يرم الشاب روبرت المنشفة. بدأ يكتسب شعبية بعد أن وقع عقدًا مع إنتاجات "20th Century-Fox" ، وسرعان ما لعب دور البطولة في عام 1952 في أفلام "Stars and Stripes Forever" و "What Price Glory". أكسبته مسيرته التلفزيونية شهرةً أكبر من خلال المسلسل التلفزيوني الشهير "Hart to Hart" و "It Takes A Thief".