تركي آل الشيخ يوجه دعوة لحفيدي وديع الصافي لـ"موسم الرياض"

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد دعا نخبة من فناني الخليج والعرب لإحياء تراث الفنان السعودي الراحل طلال مداح، بهدف تكريمه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلق موسم الرياض الثالث تحت شعار "موسم فوق الخيال"، حيث أعلن رئيس هيئة الترفيه عن عدة مدن ترفيهية وفعاليات لأول مرة فيه.