تركي آل الشيخ يوجه دعوة لحفيدي وديع الصافي لـ"موسم الرياض"
وجه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ دعوة لحفيدي الفنان اللبناني وديع الصافي للمشاركة في "موسم الرياض".
وكان آل الشيخ قد نشر عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو، يعود لحفيدي الصافي (شربل وجاد)، وهما يؤديان أغنية تتغنى بالوطن، وموجهة للمملكة فيما يبدو.
وأرفق رئيس هيئة الترفيه، مقطع الفيديو، بتوجيه دعوة لشربل وجاد الصافي، إذ علق: "أحفاد الفنان الأسطوري وديع الصافي.. أدعوهم لموسم الرياض".
ولم يعلق الأخوان الصافي على دعوة تركي آل الشيخ لحد اللحظة، فيما يوثقان دائما ما يقومان بأدائه من أغان، خاصة لجدهما الفنان وديع الصافي، عبر قناتهما في "يوتيوب".
يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد دعا نخبة من فناني الخليج والعرب لإحياء تراث الفنان السعودي الراحل طلال مداح، بهدف تكريمه.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلق موسم الرياض الثالث تحت شعار "موسم فوق الخيال"، حيث أعلن رئيس هيئة الترفيه عن عدة مدن ترفيهية وفعاليات لأول مرة فيه.