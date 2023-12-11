فيلم رسوم متحركة من إخراج ياباني يتصدر شباك التذاكر

تصدّر فيلم "ذي بوي أند ذي هيرون" The Boy and the Heron، أحدث أعمال المخرج الياباني الشهير في مجال الرسوم المتحركة هاياو ميازاكي، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وأوضحت "إكزبيتر ريليشنز" أن "ذي بوي أند ذي هيرون" الذي بلغت مداخيله 12.8 مليون دولار في نهاية الأسبوع، بات الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الأسبوع الأول لطرحه في الصالات بين أفلام استوديوهات "غيبلي".

وتتمحور قصة الفيلم على حياة صبي في الحادية عشرة يُدعى ماهيتو، ينتقل مع والده من طوكيو إلى الريف بعد وفاة والدته في حريق.

وهناك، يلتقي طائر بَلَشُون (المعروف بمالك الحزين الرمادي) يصبح مرشداً له، يرافقه في رحلة التعرّف على أسرار الحياة التي تشكّل السمة المميزة لحكايات ميازاكي.