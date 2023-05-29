وفاة الفنان السوري أسامة الروماني

ونعى المخرج السوري باسل الخطيب مواطنه في منشور عبر "فيسبوك"، قائلا: "وداعًا أسامة الروماني. وداعاً أيها الرجل النبيل والفنان الأصيل والصديق الرائع. لن يكفينا ما تبقى من هذا العمر للحزن على فقدانك. الرحمة والسلام لروحك الطيبة".

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الروماني أصيب بسكتة قلبية، ما أدى لوفاته.

والروماني ممثل ومخرج سوري من مواليد دمشق في 3 تموز/ يوليو 1942.

وبدأ الروماني حياته الفنية في الستينيات من خلال أعمال مثل زقاق المايلة، ثم شارك في مسرحيتي ضيعة تشرين وغربة، قبل مشاركته في إنتاج مسلسل افتح يا سمسم وسلامتك.

ومن أبرز أدواره في الدراما السورية، مشاركته في مسلسل حمام القيشاني، حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي.

وكان الروماني قد شارك في أعمال درامية عُرضت أخيرا مثل مربى العز وكسر عظم.