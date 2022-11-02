المغربية جليلة: قصتي مع تامر حسني استمرت 10 سنوات

وأوضحت البلوغر المغربية أنها لم تقطع علاقتها بتامر حسني بعد الزواج، ولكنها استمرت معه في العلاقة على الرغم من زواجه.

وأشارت جليلة إلى أن كل هذه التفاصيل كانت سرية، ولم تكن ترغب في كشفها لوسائل الإعلام، حتى وصل الأمر إلى طعنها بشرفها، فكان لا بد من كشف الحقيقة، بحسب قولها.

وأكدت "ليه الناس بتقول عني خرابة بيوت وأنا اللي اتأذيت بالقصة؟".

وفي نهاية البرومو غنت جزءًا من أغنية تامر حسني الذي يقول فيها "أنا قلبي واجعني، أنت عامل فيا إيه، أنت ساحرلي ولا إيه".

ومؤخرا أثارت بوسيل الجدل حول انفصالها عن زوجها تامر حسني، وذلك بعدما قامت بإلغاء متابعته عبر إنستغرام وحذف الصور التي تجمع بينهما، ما أثار الشكوك حول انفصالها عنه.

وما زاد الشكوك حول انفصالهما، منشور كتبته عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام تحدثت خلاله عن الظلم والخذلان.

وقالت بوسيل "اللهم أنت حسبي في من ظلمني وأنت حسبي في من آذاني وأنت حسبي في من خذلني، كفى بك يا الله حسيبا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري إليك، في كل إنسان اغتابني بسوء، اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا (لأنصرنك ولو بعد حين)، وأبعد عني يا الله كلمن أراد بي شرا وقدر لي كل خير".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذه التدوينات، مشيرين إلى أن بسمة بوسيل انفصلت عن تامر حسني، خاصة أنه قد حدث خلاف بينهما مؤخرًا، وتصدرت أنباء حول انفصالهما، ولكن تامر حسني شارك بعدها صورة تجمع بينهما لينفي الأخبار التي تم تداولها حينها.

وبعد ساعات من إثارة الجدل عادت بسمة بوسيل لمتابعة زوجها على "إنستغرام" لكنها لم تعد الصور المحذوفة، تلك الحركة التي وصفها المتابعون بأنها فعلتها نتيجة تصدر أنباء انفصالهما.