أول سباحة في العالم تسجل رقما قياسيا في المحيط المتجمد الجنوبي

نجحت سباحة تشيلية شجاعة في قطع مسافة 2.5 كم في المياه شبه المتجمدة في المحيط المتجمد الجنوبي، لتصبح أول من يفعل ذلك في العالم.

وتمكنت باربرا هيرنانديز (37 عاماً)، التي لقبت بـ "حورية بحر الجليد"، من السباحة مدة 45 دقيقة ونصف في المياه شديدة البرودة التي تصل درجة حرارتها إلى 2 درجة مئوية فقط.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكملت السباحة الإنجاز المذهل بدون معدات أو حتى بدلة غطس واقية، حيث قررت فعل ذلك باستخدام ملابس السباحة والنظارات الواقية العادية وسدادات الأذن فقط.

وقالت: "كان أكبر منافس لي هو الخوف وليس الآخرين، فالخوف من الفشل، ومن خذلان الناس الذين وثقوا بي هو خصمي الرئيسي".