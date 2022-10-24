يوسف فوزي يكشف سر اعتزاله التمثيل نهائيا

كشف الفنان المصري يوسف فوزي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بمرض شلل الرعاش، مشيراً إلى أن جملة تسببت في ابتعاده نهائيا عن التمثيل وإعلان اعتزاله عقب إصابته بالمرض.



وقال فوزي في حوار تلفزيوني أمس الأحد، إنه كان يضطر خلال التمثيل بعد إصابته بالمرض لوضع يده في جيبه أثناء التصوير حتى لا يلاحظ أحد من العاملين إصابته بالمرض الذي حاول إخفاءه في البداية.



وأضاف: "كنت بحط إيدي في جيبي وأنا بمثل، في مسلسل (أستاذ ورئيس قسم) مع عادل إمام، ومسلسل (ولي العهد) مع المخرج محمد النقلي".



وأشار إلى أن المخرج محمد النقلي لاحظ خلال تصوير مسلسل "ولي العهد"، هزة يده ووضعها بشكل متواصل في جيبه، ما دفعه للقول: "متهزش إيدك يا جو".



وواصل: "أما قالي كدا خدته على جنب وكشفت له عن تفاصيل إصابتي بمرض الشلل الرعاش، فقال لي (وإيه يعني) فأحرجني جدًا وقتها وقررت الاعتزال نهائياً بسبب تلك الجملة".



وحول الصعوبات التي واجهته عقب مرضه خلال التمثيل قبل قرار الاعتزال قال: "عشان أضع يدي في جيبي كل شوية لازم يكون في مبرر درامي، فكنت بفكر في تحركات إيدي أكثر من التمثيل فكان صعب جدًا".