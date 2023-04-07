عاصي الحلاني: طفولتي كانت صعبة.. وتعرضت للخطف والتعذيب
حل الفنان اللبناني عاصي الحلاني ضيفا على برنامج "مراحل مع علي العلياني"، حيث كشف فيها عن مراحل من طفولته، وقصة اختطافه وتعذيبه، وحتى خسارته الكبيرة في بنوك لبنان.
واستذكر الحلاني أياما من طفولته، لافتا إلى أنه كان يعمل بعد المدرسة، حيث عمل في البداية كصبي في مطبخ محل حلويات مدة شهرين، لكنه لم يتحمل طبيعة العمل، فانتقل بعدها ليعمل نجارا.
وأكد أنه كان يعمل بعد انتهاء الدوام المدرسي وفي العطلة الصيفية، إذ كان حلمه في ذلك الوقت أن يجمع مبلغا ليشتري عود ويسجل أغنية، مشيرا إلى هذه المرحلة صنعت منه شخصيته.
وكشف عاصي الحلاني عن تعرضه للاختطاف إبان الحرب الأهلية في لبنان، إذ كان يبلغ حينها 16 عاما، حيث قام خاطفيه بالتحقيق معه، محاولين الزج به في خلافات سياسية، واستمر اختطافه قرابة يوم ونصف، تعرض خلالها للضرب كل نصف ساعة، إذ تم تقييده من يديه على سلم في سجن، وضربه برشاش على ظهره.
وأضاف أن العناية الإلهية أنقذته آنذاك، إذ تم الإفراج عنه لاحقا، في الوقت الذي ظن فيه أنه سيموت.
وعن المقارنة بينه وبين نجم جيله الفنان وائل كفوري، أوضح أن لا مقارنة بينهما، نظرا لاختلاف اللون الغنائي الذي يقدمه كلا منهما، مبينا أنهما لا يشبهان بعضهما البعض في نمط الغناء.
ونفى كذلك ما أشيع عن وجود خلاف بينه وبين الفنان ملحم زين، مشددا على أن صداقة عائلية تجمعه به، وكان من أوائل من دعموه في بداياته.
وتمنى الحلاني لو لم يقع الخلاف بين مواطنيه فارس كرم وميريام فارس، مضيفا أنه تمنى لو لم يتورط فارس كرم بهذا السجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشككا في ذات الوقت من قيام ميريام فارس بالفعل بتصغير صورته على البوستر الدعائي، الذي كان سبب الخلاف.
وأعلن عاصي الحلاني عن استعداده لتقريب وجهات النظر بين فارس كرم وميريام فارس.
كما تمنى من الفنان زياد برجي لو تأنى قليلا قبل نشر الأغنية المقررة لإليسا بصوته، مؤكدا أنه "لن يغضب في حال قام ملحن بغناء أغنية أعطاها له، لكنه اعتبر أن عليه أن ينتظر قليلا من الوقت في البداية، حتى يمنح المغني مدة كافية لتصل الأغنية عن طريقه".
وقال الفنان اللبناني إنه سبق وأعطى مواطنه الفنان معين شريف أغنيتين، إحداها هي أغنية "لازم تعرف يا محتل"، لافتا إلى أن من الأغاني التي ذهبت لفنان آخر، وكانت في الأصل له، هي أغنية "ما وعدتك بنجوم الليل" لوائل كفوري.
وقال الفنان عاصي الحلاني أنه خسر مبلغا وصل إلى 10 ملايين دولار في البنوك اللبنانية في ظل أزمتها الحالية.