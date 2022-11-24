تونس.. الإفراج عن الإعلامي سمير الوافي
أكد الإعلامي التلفزيوني التونسي، سمير الوافي، اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عنه بعد حوالي ثلاثة أشهر من توقيفه منذ أغسطس/آب الماضي، وذلك في قضية تتعلق بـ"الإساءة إلى الغير" على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الوافي على صفحته بموقع "فيسبوك" صورة له خارج أسوار السجن برفقة محاميه محمد المنوبي الفرشيشي، مرفوقة بتعليق ساخر جاء فيه: "مباشرة من مطار سويسرا الدولي مع الأستاذ والصديق محمد المنوبي الفرشيشي".
وكانت أجهزة الأمن التونسية قد أوقفت الإعلامي سمير الوافي بعد صدور حكم قضائي غيابي بحقه عن محكمة الاستئناف في البلاد.
وجاء توقيف الوافي بناء على أمر من النيابة العامة لتنفيذ الحكم القضائي القاضي بسجنه لمدة 6 أشهر، على خلفية شكوى تقدمت بها الإعلامية والممثلة التونسية مريم بن مامي.
رفعت الإعلامية والممثلة التونسية مريم بن مامي قضية ضد الوافي وزميله علاء الشابي على خلفية تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت بن مامي رفعت قضية ضد الوافي وزميله علاء الشابي على خلفية تسريبات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت المتضررة أن فيها "مسًّا من عرضها وشرفها".
وحوكم الوافي والشابي في وقت سابق ابتدائيا بعدم سماع الدعوى، إلا أن النيابة العامة ومريم بن مامي استأنفا الحكم المذكور.
وكانت دائرة الجنح لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قضت يوم 7 حزيران/ يونيو الماضي بنقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى، والحكم غيابيا بسجنه مدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل.
وتعود القضية إلى مطلع نيسان/ أبريل من العام الماضي.