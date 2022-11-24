تونس.. الإفراج عن الإعلامي سمير الوافي

أكد الإعلامي التلفزيوني التونسي، سمير الوافي، اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عنه بعد حوالي ثلاثة أشهر من توقيفه منذ أغسطس/آب الماضي، وذلك في قضية تتعلق بـ"الإساءة إلى الغير" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الوافي على صفحته بموقع "فيسبوك" صورة له خارج أسوار السجن برفقة محاميه محمد المنوبي الفرشيشي، مرفوقة بتعليق ساخر جاء فيه: "مباشرة من مطار سويسرا الدولي مع الأستاذ والصديق محمد المنوبي الفرشيشي".

وكانت أجهزة الأمن التونسية قد أوقفت الإعلامي سمير الوافي بعد صدور حكم قضائي غيابي بحقه عن محكمة الاستئناف في البلاد.

وجاء توقيف الوافي بناء على أمر من النيابة العامة لتنفيذ الحكم القضائي القاضي بسجنه لمدة 6 أشهر، على خلفية شكوى تقدمت بها الإعلامية والممثلة التونسية مريم بن مامي.