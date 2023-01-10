أول تعليق من أسرة صلاح السعدني على شائعة وفاته

علق الفنان المصري أحمد السعدني على أنباء وفاة والده الفنان صلاح السعدني، مشيرًا إلى أن والده بخير.

وانتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تفيد بوفاة الفنان صلاح السعدني، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وتساؤلات حول حقيقة وضعه الصحي.

وفي أول تعليق على الشائعة من أسرة الفنان صلاح السعدني، كتب أحمد السعدني عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي على"إنستغرام": "أبويا بخير الحمد لله، إن شاء الله تتشل ياللي كتبت الإشاعة".