أوقات عصيبة وكلمات مؤثرة.. كواليس الساعات الأخيرة في حياة وديع جورج وسوف





ولفت إلى أنه في مساء يوم الجمعة، تعرض وديع جورج وسوف لأزمة قلبية ثالثة، وفشلت محاولات الأطباء لإنعاشه حتى أسلم روحه وتوفي.



وكشف الإعلامي اللبناني، تفاصيل ما قاله جورج وسوف لنجله في قبل وفاته، بعدما علم بتفاقم حالته الصحية، معتبراً أن مشهد حديث سلطان الطرب لنجله الذي كان في غيبوبة تامة، سيظل محفوراً في ذاكرته.



وتابع أن جورج وسوف كان يحادث نجله وهو في الغيبوبة بكلمات مؤثرة بالقول: "قوم يا وديع قوم يابني إنت روح روحي"، مشيراً إلى أن ذلك المشهد أبكى جميع المتواجدين، على رأسهم والدته التي تمكنت منها الصدمة.