كارداشيان في مرمى الانتقادات بسبب صور "مفبركة"

ومع ذلك، وفور نشر الصور سارع المشاهدون إلى اتهام نجمة تلفزيون الواقع باستخدام الفوتوشوب على الصورة، واستنتج البعض أن النجمة استخدمت برنامج التعديل لجمع صور منفصلة لكل أفراد العائلة، حتى يظهرن وكأنهن التقطن صورة جماعية.

وأشار البعض إلى أن وضع قدمي كيندال يُظهر تحرير الصورة، وكتب أحدهم "هل استخدمتن الصورة المفضلة لكل منكن وجمعتنها معا؟"

وتساءل آخر "لماذا تبدو وجوهكن معدلة بالفوتوشوب في الصورة، كما لو لم تكن أي منكن موجودة في الواقع؟".

وعلق ثالث "لماذا تبدو معدلة بالفوتوشوب"، بينما قال آخر ساخرًا "أود أن أرى النسخة غير المعدلة".