كارداشيان في مرمى الانتقادات بسبب صور "مفبركة"
واجهت الفنانة كيم كارداشيان انتقادات لاذعة بسبب صورتها العائلية، إذ اتهمها البعض بفبركة صورة تبدو وكأنها "جماعية" باستخدام برنامج "فوتوشوب"، وذلك خلال الكريسماس.
وشاركت كارداشيان صورًا لها مع عائلتها على "إنستغرام"، لكن سرعان ما لاحظ معجبون سلسلة من الأغلاط تشير إلى أن الصور تم تعديلها بالفوتوشوب.
وشملت الصورة كيم (42 عامًا)، ووالدتها كريس وشقيقاتها كورتني (43 عامًا)، وكلوي (38 عامًا)، وكيندال (27 عامًا)، وكايلي (25 عامًا).
وبدت كيم مذهلة في فستانها الفضي الرائع، وارتدت كورتني فستانًا أبيض من روشيه، بينما اختارت كريس وكلوي وكيندال اللون الأحمر الجذاب.
ومع ذلك، وفور نشر الصور سارع المشاهدون إلى اتهام نجمة تلفزيون الواقع باستخدام الفوتوشوب على الصورة، واستنتج البعض أن النجمة استخدمت برنامج التعديل لجمع صور منفصلة لكل أفراد العائلة، حتى يظهرن وكأنهن التقطن صورة جماعية.
وأشار البعض إلى أن وضع قدمي كيندال يُظهر تحرير الصورة، وكتب أحدهم "هل استخدمتن الصورة المفضلة لكل منكن وجمعتنها معا؟"
وتساءل آخر "لماذا تبدو وجوهكن معدلة بالفوتوشوب في الصورة، كما لو لم تكن أي منكن موجودة في الواقع؟".
وعلق ثالث "لماذا تبدو معدلة بالفوتوشوب"، بينما قال آخر ساخرًا "أود أن أرى النسخة غير المعدلة".