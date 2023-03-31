الفنان أحمد عيد: قيمة الدور واختلافه معيار قبولي للعمل.. واحتفاء الجمهور بعودتي أرهبني
فتح الفنان المصري أحمد عيد قلبه لـ "إرم نيوز"، في حوار خاص للحديث عن خريطته الفنية، بعدما عاد من جديد إلى الدراما من خلال مسلسل "عملة نادرة"، الذي يشارك بالمارثون الرمضاني الحالي، والذي نال إشادات واسعة بسبب الدور الجديد الذي يقدمه.
وأكد أن احتفاء الجمهور بعودته إلى الدراما أرهبه، وحمَله مسؤولية كبيرة، مشيرا إلى أن إشادة الجمهور والنقاد به أشعرته بالفخر والمسؤولية.
وقال الفنان أحمد عيد إن غيابه خلال السنوات الماضية عن الساحة الفنية، كان بسبب عدم وجود عمل جيد يجعله يعود إلى المشاركة، فكل الأعمال التي عرضت عليه لم تقدم له جديدا، ولم يجد فيها ما يستفزه كممثل للمشاركة به.
وأوضح أن احتفاء الجمهور بعودته أشعره بالفخر، كما أنه حمله مسؤولية كبيرة أرهبته، وجعلته متخوفا ألا يصبح عند ظن الجمهور، مشيرا إلى أنه شكر الله حينما قرأ إشادة الجمهور به في الحلقات الأولى من "عملة نادرة".
وأشار أحمد عيد إلى أنه يضع معايير يوافق من خلالها على الأعمال التي تعرض عليه، من أهمها اختلاف الدور، فلا بد أن يقدم عملا مختلفا عما قدمه من قبل، بالإضافة إلى القيمة التي يقدمها الدور بالعمل، ولا يهم مساحة الدور، حتى وإن كان مشهدا واحدا في مسلسل، مؤكدا أن البطولة المطلقة لا تشغله تماما.
ما مدى اهتمامك بترتيب الأسماء على تتر المسلسل؟
هذا الأمر لا يشغلني تماما رغم أنه دائما ما يسبب مشكلة بالنسبة للفنانين، فهذا شأن شركة الإنتاج، وليس لي دخل به كممثل، ولم ولن أعترض على هذا الأمر نهائيا.
ما سبب عودتك للساحة الفنية؟
في البداية تواصل معي هاني عبدالله وعرض علي الدور في مسلسل "عملة نادرة"، وتخوفت جدا، وكدت أرفضه، حتى هاتفني المخرج ماندو العدل وطمأنني وشرح لي القصة، وفي الحقيقة اكتشفت أنني كنت سأرتكب خطأ كبيرا إن كنت رفضت المشاركة، فالمسلسل به العديد من العناصر التي تستفز أي ممثل وترضي غروره، من دور مختلف لم أقدمه من قبل، وفريق عمل محترم، وشركة إنتاج تحترم العمل وذات خبرة كبيرة.
وأضاف أحمد عيد: "مثل هذا العمل لا يرفض، خاصة وأن الأعمال الجيدة أصبحت (عملة نادرة)، ولا شك أن الفن المصري لديه أزمة كبيرة في الموضوعات، فكل الأعمال التي تقدم تشبه بعضها البعض، حتى أن الفنانين نفسهم هم من يقدمون كل الأعمال، ولا بد أن يكون هناك موضوعات مختلفة، ووجوه جديدة".
وتابع: "الأعمال الجيدة أصبحت شحيحة، وما يقدم على الشاشة يفتقر للقيمة الفنية التي تقدم للجمهور، كما أن التحضير للأعمال لم يعد كما ينبغي، وكل هذا ساهم في تدني مستوى الأعمال المقدمة".
واستطرد: "من ضمن العيوب على سبيل المثال، أن بعض الأعمال التي تشارك في الموسم الرمضاني يتم البدء في تصويرها قبل الموسم بـ 3 أشهر فقط، وهذه المدة لا يستطيع خلالها الممثل الاستعداد للشخصية بالشكل الكافي".
ما هو شكل التعاون بينك ويبن الفنان السوري جمال سليمان ونيللي كريم؟
أغلب مشاهدي في مسلسل "عملة نادرة" مع الفنان جمال سليمان، كونه يجسد دور والدي في المسلسل، وهو فنان جبار، وله كاريزما عالية، وتعلمت منه أشياء كثيرة، وهو شخص مثقف للغاية، أما الفنانة نيللي كريم فكانت مفاجأة بالنسبة لي، فهذه المرة الأولى التي ألتقي بها، وهي إنسانة متواضعة ومحترمة وتحب الخير لكل زملائها.
وأضاف: "ولا بد أن أنوه إلى دور المخرج ماندو العدل، فبسببه وافقت على العمل، فهو من المخرجين الذين يملكون القدرة على توجيه الممثل إلى الطريق الصحيح، وهذه يفتقدها العديد من مخرجي مصر، فمعظم المخرجين يتركون الفنان يتصرف في الشخصية كيفما يشاء، وهذا غير صحيح".
ما سبب اتقانك للهجة الصعيدية في فترة قصيرة؟
كنت متخوفا من اللهجة الصعيدية في البداية، وقبل أن ألتقي بالمخرج أو أذهب إلى شركة الإنتاج، تواصلت مع عبد النبي الهواري مصحح اللهجة بالمسلسل، وتحدثت معه كثيرا، وهو في الحقيقة طمأنني، وقال لي لا تحمل هم اللهجة فهي مسؤوليتي، وبالتدريب أتقنتها والحمد لله.
وأشار الفنان المصري إلى أن التنافس بين الأعمال في الموسم الرمضاني أمر إيجابي وليس سلبي، فالمنافسة الشريفة تجعل الجميع يخرجون كل طاقاتهم من أجل تقديم محتوى جيد يليق بالمشاهد، وفي النهاية المشاهد هو الرابح.
وأكد أحمد عيد أن الموسم الرمضاني يشهد زخما كبيرا في المسلسلات المعروضة، لذلك هناك بعض المسلسلات تظلم بسبب عدم حصولها على حظها الكافي من المشاهدة، مشيرا إلى أن الأعمال التي تعرض خارج رمضان لها حظ أكبر في المشاهدة، وليس العكس كما يظن البعض.
ما هي خريطة أعمالك المستقبلية؟
مؤخرا قدمت مسرحية بموسم الرياض، وأيضا كنت مترددا في البداية، ولكن الحمد لله حققت صدى واسعا، وأحببت التجربة نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها موسم الرياض، كما أنني سأشارك بفيلم أهل الكهف الذي سيعرض خلال الفترة المقبلة، وفيلم بعنوان "الشيطان شاطر"، وهناك فيلم ثالث لم يتم الاستقرار على اسمه لغاية الآن.
هل تعتزم الابتعاد عن الكوميديا بعد نجاحك في "عملة نادرة"؟
لا بالطبع، ومن الممكن أن أقدم الكوميديا مجددا بشرط تقديم شخصية لم أقدمها من قبل، فأنا ممثل، ولا بد أن أقدم جميع الأشكال، من كوميدي وتراجيدي وغيره.