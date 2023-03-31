الفنان أحمد عيد: قيمة الدور واختلافه معيار قبولي للعمل.. واحتفاء الجمهور بعودتي أرهبني

وأشار أحمد عيد إلى أنه يضع معايير يوافق من خلالها على الأعمال التي تعرض عليه، من أهمها اختلاف الدور، فلا بد أن يقدم عملا مختلفا عما قدمه من قبل، بالإضافة إلى القيمة التي يقدمها الدور بالعمل، ولا يهم مساحة الدور، حتى وإن كان مشهدا واحدا في مسلسل، مؤكدا أن البطولة المطلقة لا تشغله تماما.

ما مدى اهتمامك بترتيب الأسماء على تتر المسلسل؟

هذا الأمر لا يشغلني تماما رغم أنه دائما ما يسبب مشكلة بالنسبة للفنانين، فهذا شأن شركة الإنتاج، وليس لي دخل به كممثل، ولم ولن أعترض على هذا الأمر نهائيا.

ما سبب عودتك للساحة الفنية؟

في البداية تواصل معي هاني عبدالله وعرض علي الدور في مسلسل "عملة نادرة"، وتخوفت جدا، وكدت أرفضه، حتى هاتفني المخرج ماندو العدل وطمأنني وشرح لي القصة، وفي الحقيقة اكتشفت أنني كنت سأرتكب خطأ كبيرا إن كنت رفضت المشاركة، فالمسلسل به العديد من العناصر التي تستفز أي ممثل وترضي غروره، من دور مختلف لم أقدمه من قبل، وفريق عمل محترم، وشركة إنتاج تحترم العمل وذات خبرة كبيرة.

وأضاف أحمد عيد: "مثل هذا العمل لا يرفض، خاصة وأن الأعمال الجيدة أصبحت (عملة نادرة)، ولا شك أن الفن المصري لديه أزمة كبيرة في الموضوعات، فكل الأعمال التي تقدم تشبه بعضها البعض، حتى أن الفنانين نفسهم هم من يقدمون كل الأعمال، ولا بد أن يكون هناك موضوعات مختلفة، ووجوه جديدة".

وتابع: "الأعمال الجيدة أصبحت شحيحة، وما يقدم على الشاشة يفتقر للقيمة الفنية التي تقدم للجمهور، كما أن التحضير للأعمال لم يعد كما ينبغي، وكل هذا ساهم في تدني مستوى الأعمال المقدمة".

واستطرد: "من ضمن العيوب على سبيل المثال، أن بعض الأعمال التي تشارك في الموسم الرمضاني يتم البدء في تصويرها قبل الموسم بـ 3 أشهر فقط، وهذه المدة لا يستطيع خلالها الممثل الاستعداد للشخصية بالشكل الكافي".