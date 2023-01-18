مدينة فرنسية تطلب من مادونا إعارتها لوحة فقدتها في 1918

طلبت رئيسة بلدية مدينة أميان بشمال فرنسا من المغنية الأمريكية مادونا إعارة المدينة لوحة تعود للقرن التاسع عشر فُقدت أثناء الحرب العالمية الأولى ويُعتقد أن المغنية قد تكون اشترتها وذلك لمساعدة المدينة على أن تصبح عاصمة الثقافة الأوروبية.

وكانت لوحة "ديانا وأُنديميون" للرسام جيروم مارتن لانجلوا، التي تصور الإلهة الرومانية ديانا وهي تنظر بشغف للشاب الوسيم أُنديميون، ضمن معروضات متحف أميان لكنها فقدت بعدما قصفت ألمانيا المدينة في 1918.