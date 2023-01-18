مدينة فرنسية تطلب من مادونا إعارتها لوحة فقدتها في 1918
طلبت رئيسة بلدية مدينة أميان بشمال فرنسا من المغنية الأمريكية مادونا إعارة المدينة لوحة تعود للقرن التاسع عشر فُقدت أثناء الحرب العالمية الأولى ويُعتقد أن المغنية قد تكون اشترتها وذلك لمساعدة المدينة على أن تصبح عاصمة الثقافة الأوروبية.
وكانت لوحة "ديانا وأُنديميون" للرسام جيروم مارتن لانجلوا، التي تصور الإلهة الرومانية ديانا وهي تنظر بشغف للشاب الوسيم أُنديميون، ضمن معروضات متحف أميان لكنها فقدت بعدما قصفت ألمانيا المدينة في 1918.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن اللوحة، أو واحدة تشبهها طبق الأصل، عُرضت للبيع في مزاد بنيويورك في 1989 واشترتها مادونا مقابل 1.3 مليون دولار.
ولم يرد متحدث باسم مادونا حتى الآن على طلب للتعليق أرسل بالبريد الإلكتروني.
وتنافس مدينة أميان، مسقط رأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على لقب عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2028.
وقالت بريجيت فاور رئيسة بلدية أميان في مقطع مصور نُشر على فيسبوك "لا نشكك بأي حال في مشروعية استحواذك لكننا مرشحون للقب عاصمة الثقافة الأوروبية في 2028. لذا أود بهذه المناسبة، هذا العام، أن نستعير لوحتك".